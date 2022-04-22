Galibiyet şart

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta, deplasmanda aldığı 2-1’lik İnegölspor galibiyetiyle, 17 hafta aradan sonra play-off potasına giren Çorum FK, pazar günü Niğde Anadolu FK’yı konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekipte, hedef mutlak galibiyet.

Sezonun devre arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle güç kaybeden ve ikinci yarının ilk bölümünde aldığı sonuçlarla hedeften uzaklaşan Çorum FK, son haftalardaki performansıyla yeniden play-off potasına girerken, bitime 3 hafta kala, ilk 5 için avantaj yakalamış durumda. Normal sezonda, kalan 3 maçını da kazanması halinde, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan Play-Off biletini cebine koyacak olan Çorum FK, bu doğrultuda, 3’te 3 yapmaya odaklandı.

Kalan 3 maçın ilkini, Niğde Anadolu FK ile sahasında oynayacak olan Çorum FK’da, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, sakatlığı süren Muhsin dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Niğde Anadolu FK da, Çorum FK gibi son 6 haftadaki performansıyla bir çıkış içerisinde. Galatasaray’ın da pilot takımı olan Niğde ekibinin ligden düşmesi kesinleşmesine rağmen, son 6 maçında 11 puan toplamayı başardı. Maçın, seyircisiz olması da, Niğde ekibi için motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

61 puanla 5.sırada yer alan Çorum FK ile 25 puanlı 19.sıradaki Niğde Anadolu FK arasında, pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı, Isparta bölgesi hakemlerinden Berkan Çetin yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta, Berkan Çetin’in yardımcılıklarını ise, Antalya bölgesinden Serhat Sağır ve Kerem İlitangil yapacak. Çorum FK’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta, Konya bölgesi hakemlerinden Yusuf Alperen Abalı da dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)