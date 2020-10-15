Galibiyet özlemi dindi
Deplasmanda İnegölspor’u 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Çorum Futbol Kulübü, geçen sezondan devam eden galibiyet özlemini 258’inci günde bitirdi. 11 maç sonra kazanan Çorum Futbol Kulübü’nün iç saha galibiyet özlemi ise devam ediyor.
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 2.haftasını bay geçtiği sezonun 5.hafta maçında konuk olduğu Bursa temsilcisi İnegölspor’u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alırken, aynı zamanda 11 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı.
Ligdeki son galibiyetini geçen sezonun 20.haftasında (20 Ocak 2020) deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yenerek alan Çorum Futbol Kulübü, sonrasında 8’i geçen sezondan gelen, 3’ü ise bu sezona mahsuben oynadığı 11 lig maçında galibiyet alamadı. Kırmızı-Siyahlılar, bu maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi alırken, hasret önceki gün Bursa deplasmanında son buldu.
İnegölspor’a konuk olan Çorum Futbol Kulübü, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın 68.dakikasında penaltıdan Umut Kaya, 85.dakikada yine penaltıdan Sinan Kurumuş ve 90+1.dakikada Kıvanç Kaya’nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
Bu galibiyet aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü’nün 20 Ocak 2020’de deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yendiği maçtan sonra aldığı ilk galibiyet oldu.
EVİNDE 312 GÜNDÜR KAZANAMIYOR
İnegölspor’u 3-2 yenerek 258 gün aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü’nün iç saha galibiyet hasreti ise devam ediyor.
İç sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 16.haftasında (8 Aralık 2019) Samsunspor’u 2-1 yenerek alan Çorum Futbol Kulübü, sonrasında evinde oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3 beraberlik, 4 de yenilgi aldılar.
31 Ekim Çarşamba günü Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü, iç saha galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
(Spor Servisi)
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