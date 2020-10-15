Galibiyet özlemi dindi

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 2.haftasını bay geçtiği sezonun 5.hafta maçında konuk olduğu Bursa temsilcisi İnegölspor’u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alırken, aynı zamanda 11 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı.

Ligdeki son galibiyetini geçen sezonun 20.haftasında (20 Ocak 2020) deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yenerek alan Çorum Futbol Kulübü, sonrasında 8’i geçen sezondan gelen, 3’ü ise bu sezona mahsuben oynadığı 11 lig maçında galibiyet alamadı. Kırmızı-Siyahlılar, bu maçlarda 3 beraberlik, 8 yenilgi alırken, hasret önceki gün Bursa deplasmanında son buldu.

İnegölspor’a konuk olan Çorum Futbol Kulübü, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın 68.dakikasında penaltıdan Umut Kaya, 85.dakikada yine penaltıdan Sinan Kurumuş ve 90+1.dakikada Kıvanç Kaya’nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Bu galibiyet aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü’nün 20 Ocak 2020’de deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yendiği maçtan sonra aldığı ilk galibiyet oldu.

EVİNDE 312 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

İnegölspor’u 3-2 yenerek 258 gün aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü’nün iç saha galibiyet hasreti ise devam ediyor.

İç sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 16.haftasında (8 Aralık 2019) Samsunspor’u 2-1 yenerek alan Çorum Futbol Kulübü, sonrasında evinde oynadığı 7 maçta da galip gelemedi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3 beraberlik, 4 de yenilgi aldılar.

31 Ekim Çarşamba günü Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü, iç saha galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

(Spor Servisi)