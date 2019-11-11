“Galibiyet dışında olumlu bir şey yok”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, puan cetvelinin son sırasındaki Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynadıkları ve son dakikalarda buldukları gollerle 2-0 kazandıkları Şanlıurfaspor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sadece skorun güzel olduğunu söyledi.

Maça iyi konsantre olamadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, “Şanlıurfa takımı aslında tabi ki kalite olarak bize rakip olamayacak bir takım. Ancak şartlar ve oyunun gidişatı bizim aleyhimize devam etti.

Biz oyuna iyi başlayamadık. Konsantrasyonumuz beklediğimiz ve istediğimiz gibi değildi. İnişli çıkışlı durumlar maalesef sezon içinde olacaktır. Maça iyi başlayamadık. Ancak rakibin inanılmaz dirençli ve mücadeleci bir oyunu ile karşılaştık. Açıkçası kendi takımımla ilgili son bölümde gelen galibiyetin dışında olumlu konuşulacak hiçbir şey yok.

Rakibe son derece saygı duyuyorum. Onların bu yokluklar içerisindeki mücadelesine alkış tutuyorum. Kazandığımız için çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Her türlü galibiyetin bizi devamlı yukarı iteceğine inandığımız için bu galibiyeti de kar hanemize yazacağız.

Tabi ki, sergilediğimiz oyundan, mücadeleden ve rakipten alacağımız çok büyük dersler var. Bu dersleri de dağarcığımızda biriktiriyoruz” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)