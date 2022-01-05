Futsalda şampiyon Mimarsinan

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 24 takımın 8 grupta mücadelesi ile start alan il birinciliğinde final heyecanı yaşandı. TOKİ Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmada Mimarsinan Anadolu Lisesi ile Özel Ada Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan Özel Ada Anadolu Lisesi bir türlü gol yollarında başarılı olamadı. İlk yarının sonlarına doğru Mimarsinan Anadolu Lisesi oyuna ortak olsa da iki takımda ilk yarı gol çıkaramadı. İkinci yarıya bu kez Mimarsinan Anadolu Lisesi etkili başladı. Yusuf Can ile bir gol bulan Mimarsinan Anadolu Lisesi son dakikaya kadar maçı 1-0 götürmeyi başardı. Mücadelenin sona ermesine 50 saniye kala Özel Ada Anadolu Lisesi Buğrahan ile beraberlik golünü bularak maçı penaltılara taşımayı başardı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Mimarsinan Anadolu Lisesi şampiyon olurken, Özel Ada Anadolu Lisesi ise ikincilikle tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ŞEHİT EMİN GÜNER’İN

Liseli Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği’nde üçüncülük kupası Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin oldu.

Özel Ada Anadolu Lisesi ile Mimarsinan Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçı öncesi Eti Anadolu Lisesi ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. TOKİ Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, Şehit Emin Güner MTAL zor da olsa maçı 3-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

(Rıfat KARA)

