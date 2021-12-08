Artık ileriye daha ümitli baktıklarını yineleyen Şaban Yıldırım, “Allaha şükürler olsun. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yöneticilerime teşekkür ediyorum. Sonuna kadar takımı destekliyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Biz çalışıyoruz. Olabildiğince elimizden gelen ne kadar gayret varsa onu göstermeye çalışıyoruz. Doğru şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak odaklandığımız şey kendi işimiz.

Maçları da kazanmak tabi çok çok güzel. Çünkü sonuçta puan mücadelesi yapıyoruz. Bundan sonra inşallah daha ileriye daha güvenli bir şekilde bakacağımızı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

