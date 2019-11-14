Pazar günü sahasında lider Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeni Çorumspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Bahri Kaya futbolcularını zorlu maça motive etmeye çalışıyor.

Futbolcuların her fırsatta Manisa maçının önemini vurgulayan deneyimli teknik adam dünkü antrenmandan önce yine oyuncularını topladı ve bir konuşma yaptı. Lider Manisa’yı yenmek zorunda olduklarını ifade eden teknik patron Bahri Kaya, “Sahada şov yapmanızı beklemiyorum. Futbolun doğrularını yapın yeter.

Bu maç, kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Size sonuna kadar güveniyorum. Bu maçı kazanmamız lazım. Rakibin sahada ne yaptığı önemli değil. Önemli olan bizim ne yapacağımız.

Sizden tek bir ricam var. Lütfen bol bol dinlenin. Dinlenebildiğiniz kadar dinlenin ve maça zinde çıkın. Ben, bize lazım olan sonucu alacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)