“Futbolu ve Çorum’u özledim”

1998 Almanya doğumlu olduğunu ve futbol altyapı eğitimini Almanya’da aldığını anlatan Mete Yıldız, 2017’de Fenerbahçe’nin altyapısına transfer olduğunu ve bunun neticesinde Türkiye’ye geldiğini, Uşakspor’da ise profesyonel imza attığını söyledi.

BAHRİ KAYA, FATİH ÖZCAN VE TARAFTAR

Çorum Futbol Kulübü’nü tercih nedeniyle ilgili bir soruyu cevaplayan Mete Yıldız, “Bahri Kaya hocamla Uşakspor’da da çalıştık. Kendisi mükemmel bir insan ve teknik direktör. Çorum FK’nın Başkanı Fatih Özcan ve taraftarı çok bilindik. Çorum’a gelmemde bu üç etken belirleyici oldu” dedi.

ALMANYA DAHA DİSİPLİNLİ

Almanya ile Türkiye arasında bir kıyaslama yapması da istenen Mete Yıldız, “Altyapı eğitimimi Almanya’da aldım. Türkiye’de ise profesyonel oldum. Bir kıyaslama yapmam gerekirse, Alman futbolunun daha disiplinli olduğunu söyleyebilirim. Ama Türkiye’de de altyapı bazında iyi takımlar var. Mesela, Çorum Futbol Kulübü de altyapıya çok önem veriyor ve altyapıdan birçok oyunca A takımda yer alıyor” şeklinde konuştu.

ÇORUM FK İLE SÜPER LİG’E YÜKSELMEK İSTİYORUM

Çorum Futbol Kulübü ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını ve 2 yıl daha Çorum’da olduğunu da kaydeden Mete Yıldız, “Benim en büyük hedefim, Süper Lig ve ardından Almanya’da oynamak. 2 yıl daha Çorum’la sözleşmem var. Çorum Futbol Kulübü ile Süper Lig’e yükselmek en büyük arzum. Zaten Çorum daha üst ligleri hak ediyor.

Süper Lig’de Fenerbahçe’de oynamak isterim. Zaten altyapısında oynadım. Fenerbahçe’den sonra Almanya’ya dönmek ve orada oynamayı arzu ediyorum. Taraftar bakımından Almanya çok iyi. Her maçta tribünler doluyor. Ben de taraftarlı maçları seviyorum. O yüzden Almanya’da oynamak istiyorum” şeklinde konuştu.

TARAFTARLI MAÇLARA DAHA MOTİVE OLUYORUM

Çorum Futbol Kulübü’nün taraftar gruplarıyla ilgili bir soruya da cevap veren Mete Yıldız, “Ben taraftar grupları arasında ayırım yapmak istemiyorum. Genel olarak taraftarlarımızı çok beğeniyorum. İyi günde de, kötü günde de hep destek oluyorlar.

Şahsen ben taraftarlı maçlara daha iyi motive oluyorum. Eğer tribünler dolu, taraftar coşkuluyla motivasyonum yüzde 95 gibi artıyor. Keşke bu sezonun kalan maçları seyircili olsaydı. Bu yüzden, yeni stadımıza oynamayı iple çekiyorum. Yeni statla birlikte her şey daha güzel olacak” dedi.

FUTBOLU ÖZLEDİM

Futbol Federasyonu’nun ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını da değerlendiren Mete Yıldız, “Tabii ki, insan sağlığı her şeyden önce gelir. Sağlık önemli ama ortada alınmış bir karar varsa önlemler de alınmıştır. Ligler oynanacaksa Federasyonun bir bildiği vardır.

Zaten futbolu çok özledim. Çorum’u ve takım arkadaşlarımı özledim, futbola hasret kaldım. Kötü günlerimizi bile özledim. Şu anda futbol oynamaya çok motiveyim. Yaklaşık 2 aydır futboldan uzağız, futbolun değerini bildik. Oynamak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

ÇORUM’DA MUTLUYUM

Mete Yıldız, “Çorum’da mutlu musun?” sorusuna da, “Evet, çok mutluyum. Zamanımızın çoğu tesislerde geçiyor. Türkiye’de birçok kulüpte olmayan tesislere sahibiz. Tesislerde çok iyi zaman geçiriyoruz. Sosyal ortam çok güzel, arkadaşlık çok iyi. Burada çok mutluyum” dedi.

TAVUKLU MAKARNADAN BIKMAM

Mete Yıldız, kendisine yöneltilen “en sevdiğin yemek?” sorusuna, “Aslında genel olarak yemeyi seviyorum. En çok tavuklu makarnayı seviyorum. Tam futbolcu yemeği. Ne kadar yersem yiyeyim, asla tavuklu makarnadan bıkmam” diyerek cevap verdi.

HEKİMOĞLU TRABZON MAÇINI UNUTAMIYOR

Devre arasında Uşakspor’dan transfer edilen Mete Yıldız, Çorum Futbol Kulübü formasıyla Gümüşhanespor, Sancaktepe FK, Tarsus İdmanyurdu, Hekimoğlu Trabzon ve Afjet Afyonspor maçlarında forma şansı buldu. Genç stoper, bu takımlardan Hekimoğlu Trabzon’la oynanan maçı unutamadığını söyledi.

Futbolculuk kariyerinde ilk kez Hekimoğlu Trabzon maçında ön libero oynadığını belirten Mete Yıldız, “İlk kez ön libero oynadığım için Hekimoğlu Trabzon maçını unutamıyorum. Skor olarak da iyi sayılabilecek bir sonuç almıştık” dedi.

Çorum Futbol Kulübü, Mete Yıldız’ın ön libero oynadığı maçta Hekimoğlu Trabzon’u 27.haftada konuk etmiş ve karşılaşma 0-0 bitmişti.

“FEDAYA HAZIRIM”

Çorum Futbol Kulübü ile 2 yılık daha sözleşmesi bulunan Mete Yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin ekonomik olarak zor durumda olduklarının hatırlatılması ve istenmesi halinde alacağı ücrette indirime gidip gitmeyeceği yönündeki bir soruya de cevap verdi.

Genç stoper, “Fatih Özcan başkana saygım sonsuz, kendisine güveniyorum. Her yerde indirim yapılmaz ama Çorum’da yapılır. Eğer ücretimde indirime gitmem isterinse, indirim yaparım” dedi.