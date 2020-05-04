“Futbolu Çorum’da bırakmak isterim”

Çorum Futbol Kulübü’nün en son 15 Mart’ta Afjet Afyonspor’la oynadığı maçta sarı kart cezalı olduğu için forma giyemeyen ve ceza haftasında ailesinin yanına gittiği Fransa’dan koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşların yasaklanması üzerine dönemeyen Mikail Albayrak, en büyük hayalinin Çorum Futbol Kulübü ile Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyledi.

1 saat süren programda öncelikle kendini tanıtan Mikail, “1992 Fransa-Lyon doğumluyum. 16 yaşına kadar Fransa’da amatör olarak oynadım. 16 yaşından sonra Eskişehirspor’un altyapısına transfer oldum. 2010’da Eskişehirspor’da profesyonel oldum.

FUTBOLU BURADA BIRAKMAK İSTİYORUM

Eskişehirspor’da 4 sezon oynadıktan sonra farklı takımlarda oynadım. Son iki sezondur da Çorum Futbol Kulübü’ndeyim” dedi.

“Futbolla ilgili en büyük hayalin nedir?” sorusuna cevap veren Mikail Albayrak, “En büyük hayalim, tabii ki Çorum Futbol Kulübü ile Süper Lig’e çıkmak. Çorum’u çok sevdim ve evim gibi benimsedim. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama inşallah büyük bir aksilik olmazsa seneye de burada olmak isterim. Bunun kararını teknik heyetimiz ve başkanımız verecek.

Ben, futbolu Çorum formasıyla en üst ligde bırakmak, jübilemi burada yapmak isterim. Kendime bir yaş sınırı koymadım. Ama burada bırakmak istiyorum” şeklinde konuştu.

BENCE TAMAMEN ŞANSSIZLIK

Takımın ikinci yarıda yaşadığı düşüşle ilgili soruya da cevap veren Mikail Albayrak, “Bu soru daha önce diğer arkadaşlara da soruldu. Bence de düşüşün nedeni tamamen şanssızlık. Gol olacak toplar girmedi. Hacettepe maçında altı pastan vurdum direkten döndü. Bence düşüşün başka bir nedeni yok” şeklinde konuştu.

TARAFTARI BEĞENİYONUM

Mikail, “Çorumspor taraftarını nasıl buluyorsun?” sorusuna ise, “Ben çok beğeniyorum. Her zaman yanımızda oluyorlar. Taraftar kelimesinin hakkını veriyorlar” dedi.

Yükseklikten ve hızdan çok korktuğunu kaydeden Mikail Albayrak, Çorumspor’la ilgili düşüncelerini ifade ederken de, “Çorum Futbol Kulübü büyük bir camia. Büyük bir başkana ve büyük bir taraftara sahip. Süper Lig’i hak ediyor. Fatih Başkan bununla ilgili mutlaka bir plan yapmıştır. Bu kadar planlı bir kulüp daha görmedim” şeklinde konuştu.

YENİ SEZONDA HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK

Taraftarlara mesaj da veren Mikail Albayrak, “Kesinlikle pozitif enerjilerini kaybetmesinler. Bu sezon bitti. Yeni sezonda her şey daha iyi olacak. Çorumspor’u hep birlikte daha iyi yerlere getireceğiz. Çorumspor layık olduğu yerlere gelecek” dedi.

Fransa’da karantina süresinin 11 Mayıs’ta sona ereceğini de belirten Mikail Albayrak, “Şu anda dışarı çıkamıyoruz. Ama ben antrenmanlarımı aksatmıyorum. Koşularımı ve diğer bireysel idmanlarımı yapıyorum.

11 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı bitiyor. Türkiye’ye gelsem bile 14 gün karantinada kalmam gerekiyor” dedi.

EN İYİ 11’DE ÜÇ ÇORUM FK’LI

Mikail Albayrak, futbolculuk kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu 11 kişilik kadroya Çorum FK’dan kendisi ile birlikte üç futbolcu aldı.

Gurbetçi futbolcu, oluşturduğu kadroda, Çorum Futbol Kulübü’nden Ertuğrul Sancaktutan’ı sağ beke, Osman Bodur’u stopere, kendisini ise sağ açığa koydu. Mikail, kadroya Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Mümin Talip Pazarlı’yı da diğer stoper olarak saydı.

UNUTAMADIĞI BAHRİ KAYA ANISI

Mikail Albayrak, programın moderatörlüğünü yapan takım arkadaşı Ertuğrul Sancaktutan’ın, “Unutamadığın bir Bahri Kaya anın var mı?” şeklindeki soruya da cevap verdi. Gurbetçi futbolcu, “Olmaz mı. Tabii ki var. Geçen sezon Adana’da Serik Belediyespor’u yenip 2.Lig’e çıktığımız maçtan sonra soyuna odasına gittik. Yakup Alkan ve birkaç futbolcu daha vardı. Bahri Hoca soyunma odasına geldi ve “Sizi kutluyorum. Sizden ricam, lütfen 10 gün görüşmeyelim” dedi. Çok gülmüştük o zaman” ifadelerini kullandı.

“HER MAÇTAN ÖNCE NEYMAR’I İZLERİM”

Çorum Futbol Kulübü’nün gurbetçi futbolcusu Mikail Albayrak, kulübün resmi instagram sayfasının canlı yayınında, taraftarlardan ve program sunucusu olan takım arkadaşı Ertuğrul Sancaktutan’dan gelen soruları cevapladı.

Başarılı futbolcu, “Maç öncesinde bir totemin var mı?” şeklinde yöneltilen bir soruya, “Evet, var. Her maçtan önce Neymar’ın videolarını izlerim” yanıtını verdi. Mikail, Fransa devi Paris Saint Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar ile birlikte yine eski Brezilyalı yıldız Ronaldinho’yu çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

Mikail Albayrak, “Gol sevincin nereden esti?” sorusuna da, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’da forma giyen Alexander Lacazette’den gördüğünü söyledi.

Deneyimli futbolcu, uzaktan attığı gollerin tesadüf olmadığını da belirtirken, bu sezon Afyonspor’a attığı golde vuruşu yapmadan önce hissettiğini kaydetti. Mikail, “Topa vurmadan önce “Ya Allah deyip vuruyorum” ifadelerini kullandı.

KAYA, YANAL VE AURELİO BEĞENİYORUM

Çorum FK’lı futbolcu Mikail Albayrak, “Çalıştığın en iyi teknik direktörler?” şeklindeki bir soruyu cevaplarken, “Bahri Kaya, Ersun Yanal ve Mehmet Aurelio” cevabını verdi.

Gurbetçi futbolcu, “Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşünüyor musun?” şeklindeki bir soruya da cevap verirken, “Hiç düşünmedim ama olabilir, neden olmasın” ifadelerini kullandı.

SERİK VE KOCAELİ MAÇLARINI UNUTAMIYOR

Mikail Albayrak, futbolculuk kariyerinde en unutamadığı maçlarla ilgili yöneltilen bir soruya cevap verirken, “Birkaç maç var. Ama geçen sezon Kocaelispor’u deplasmanda 3-0 yendiğimiz play-off yarı finali rövanşını ve Adana’da Serik Belediyespor’la oynadığımız play-off finalini unutamıyorum” ifadelerini kullandı.

Mikail, bu iki kritik maçta da gol atmış ve Çorum Futbol Kulübü’nün 2.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

“FATİH ÖZCAN TAM BİR BAŞKAN”

Tam 1 saat süren canlı yayında Kulüp Başkanı Fatih Özcan’la ilgili düşünceleri de sorulan Mikail Albayrak, “Fatih başkan benim için tam bir başkandır. Her sözünü tutan, her daim arkamızda dimdik duran, kimseyi yarı yolda bırakmayan bir başkan” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BENLE NE ZAMAN KONUŞSA GOL ATTIM

“Fatih Özcan’ı galibiyetten sonra mı, yenilgiden sonra mı görmek daha güzel” şeklinde yöneltilen bir soruya da cevap veren Mikail Albayrak, “Kaybettiğimiz maçlardan sonra bile bize bir kere bile kötü bir şey söylemedi. Bizi hiç aşağılamadı, başımızı okşadı hep. Tabii ki, galibiyetten sonra görmek isterim. Hem o, hem biz pozitif enerjili oluyoruz. Başkanımızı gülerken görmek isteriz hep” şeklinde konuştu.

Mikail Albayrak, “Başkan Fatih Özcan hiç maçtan önce gelip seninle özel bir konuşma yaptı mı?” sorusuna da, “Evet, birkaç kez maçtan önce konuşmamız oldu. ‘Sana güveniyorum, bu maçta gol atacaksın’ falan gibi şeyler söyledi. Ne hikmetse, başkanımızla ne zaman konuştuysak o maçlarda hep gol attım” şeklinde cevap verdi.

“ZONGULDAK MAÇINDA ÇOK ÜZÜLDÜM”

“Bu sezon en çok üzüldüğün maç?” sorusuna da cevap veren Mikail Albayrak, “İkinci yarıda çok şanssız maçlar oynadık. Kazanabileceğimiz birçok maçta puan kayıpları yaşadık. Bunlardan biri de, Zonguldak Kömürspor maçıdır. 2-0 önde götürdüğümüz ve en az 3-0 olacak maç 2-2 bitti. Bu maçta çok üzülmüştüm, halen unutamıyorum” diyerek cevap verdi.

“MANTI VE İSKİLİP DOLMASINI ÇOK SEVİYORUM”

Çorum’da ikinci sezonunu geçirmesine rağmen kapsamlı bir şekilde gezme fırsatı bulamadığını kaydeden Mikail Albayrak, “En sevdiğin Çorum yemeği?” şeklinde yöneltilen bir soruya, “Mantıyı ve İskilip Dolmasını çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG’E ÇIKARSAK SAKALLARIMI KESERİM”

Sporseverlerin hafızasına sakalları ile kazınan Mikail Albayrak’ın canlı yayın programında sakallarının daha da uzadığı görüldü. Gurbetçi futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sakallarının biraz daha uzadığını belirtirken, “Sakalı seviyorum. Sakal bir erkeğin makyajıdır. Kökten kestirmem ama karantina sonrası kısaltacağım” dedi.

Mikail, bir taraftardan gelen “Süper Lig’e çıkarsak sakalları kesecek misin?” şeklindeki soru karşısında, “Yeter ki Süper Lig’e çıkalım. O zaman keserim” cevabını verdi.

İKİ KEZ KÜME DÜŞMÜŞ

Çorum Futbol Kulübü’nün başarılı futbolcusu Mikail Albayrak, katıldığı canlı yayın programında bir de itirafta bulundu. Deneyimli oyuncu, Altay ve Aydınspor’da olmak üzere iki kez küme düşme üzüntüsü yaşadığını belirtirken, 6 kez de play-off oynadığını söyledi.

Play-off maçlarında da yüzünün gülmediğini belirten Mikail Albayrak, “6 kez play-off oynadım ama sadece geçen sezon Çorum Futbol Kulübü ile Adana’da Serik Belediye’yi yenince yüzüm güldü” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)