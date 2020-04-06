“Futbolu bu kadar çok özleyeceğim aklıma gelmezdi”

Çorum Futbol Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncusu Batuhan Demirel, evde uyguladıkları antrenman programı ile kendilerini hazır tuttuklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan Çorum Futbol Kulübü futbolcularından Batuhan Demirel, bireysel antrenman programı ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerinin altını çizen genç futbolcu, bugünlerin en kısa sürede atlatılması temennisinde bulundu. Lige verilen aranın kendilerini çok etkilediğini de belirten Demirel, “Futbolu hiç bu kadar özleyeceğim aklıma gelmezdi. Geçtiğimiz yıllarda bu aylar içerisinde çok yoğun bir maç trafiği yaşardık. Ancak bu yıl böyle olmadı. Salgın nedeniyle ülkemizde de futbol donduruldu.

Biz futbolcular olarak hocamızın verdiği çalışma programı dahilinde bireysel olarak antrenmanlarımızı yaparak kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. İnsan hayatında önce sağlık gelir. İnşallah ülke olarak bu salgından da bir an önce kurtulup hayat normale dönecektir. Biz de yarım kalan davamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

DEMİREL’DEN 1154 DAKİKALIK PERFORMANS

1998 yılında Çorum’da dünyaya gelen Batuhan Demirel futbola 2007 yılında Çorum Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2014 yılında Çorum FK’nın altyapısına transfer olan genç futbolcu 2017 yılında ise profesyonel imzayı attı. Bu sezon oynanan 28 haftalık periyotta 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 20 kez Kırmızı-Siyahlı formayı terleten Demirel, 1154 dakika sahada kalırken, 1 de gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)