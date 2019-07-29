‘Futbolcularım beklentilerimin üzerinde bir performans sergiledi’

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Çorum’da yapan Kırmızı-Siyahlılar da tecrübeli teknik adam Bahri Kaya, ilk etabın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Futbolculara 3 gün izin verdiklerinin altını çizen Kaya, “Lig maçları öncesi 7 haftalık tespit ettiğimiz programı ilk 2 haftasını tamamladık. Bu süre içerisinde 23 tane idman yaptık. Bu idmanlar oldukça verimli geçti. Futbolcularım yoğun tempoya rağmen beklentilerimin üzerinde bir performans sergilediler. Futbolun prensiplerini içeren çalışma programı ve yeni transferlerin katılımı ile iyi bir hazırlık oldu. 3 günlük izinin ardından Çarşamba günü tekrar tesislerimizde yapacağımız antrenmanlarda ikinci etap çalışmalarına start vereceğiz. İkinci etap hazırlıkları kapsamında Çorum’da iki tane hazırlık maçı oynayacağız. 10 Ağustos’ta ikinci etap çalışmalarını tamamlayıp, 12 Ağustos’ta Bolu’da kampa gireceğiz. Bolu kampında da 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Bu maçlar sonunda kadromuz ve oyun sistemimizi oturtmuş olup, lige hazır halde girmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘İÇ TRANSFERDE İNANDIĞIMIZ OYUNCULAR İLE DEVAM ETTİK’

İç transferde inandıkları oyuncular ile yola devam ettiklerini belirten Bahri Kaya, geçtiğimiz sezonun kadrosundan 16 oyuncu yeni sezonda da Yeni Çorumspor’un formasını giyeceğini söyledi. 16 oyuncunun yanı sıra 3 tane de alt yapıdan A takıma oyuncu dahil ettiklerini de vurgulayan Kaya, “Bu oyuncular bizim kalitesine inandığımız. Bize fayda sağlayacağına inandığımız oyuncu grubudur. Benim genç oyunculara önem verdiğimi herkes bilir. Bu oyuncu grubunun içinde 9 tane Yeni Çorumspor altyapısından yetişen futbolcular var. Bu futbolcular ile birlikte benim düşüncem başarı kaçınılmaz olur” ifadelerine yer verdi.

‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN BİR TAKIM İSTEKLERİM OLACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir davet üzerine Çorum’a geleceğini öğrenen Teknik Direktör Bahri Kaya, takım arkadaşı Erdoğan’dan bir takım isteklerinin olacağını ifade etti.

İstanbul’da amatör futbol oynadığı dönem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takım arkadaşı olduğunu vurgulayan Kaya, “Recep Tayyip Erdoğan ile bir dönem beraber futbol oynadık. Kendisi bizden daha kaliteli futbolcu olmasına rağmen siyaseti tercih etti ve çok başarılı oldu. Kendisinin yakında Çorum’a bir düğüne geleceğini öğrendim. Kendisini bizzat antrenmanımıza davet edeceğim. Maçlarımızın nerde oynayacağımız konusunda hala bir belirsizlik var. Bu gibi sorunlarımızı kendisine ileteceğim. İnanıyorum ki takım arkadaşım beni kırmayacak ve sorunlarımızın çözülmesi noktasında gerekeni yapacaktır” dedi.

‘MİKAİL, BOLU KAMPINA KATILACAK’

Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Mikail Albayrak’ın takıma ne zaman katılacağı belli oldu.

Yeni Çorumspor’un iç transferde anlaştığı 16 futbolcudan biri olan Mikail Albayrak, bilindiği üzere omzundan bir ameliyat geçirmişti. Bu nedenle takımla birlikte birinci etap hazırlıklarına katılamayan deneyimli futbolcunun, ikinci etap çalışmalarına katılamayacağı da öğrenildi. Teknik Direktör Bahri Kaya, birinci etap sezonu değerlendirmesinde Mikail Albayrak’tan övgüyle bahsederken, Albayrak’ınBolu kampına katılacağını ve orada kendisi için uygulanacak özel antrenman programı ile sezona yetiştirileceğini söyledi.

‘ONUR TEKİN’E GÜVENİMİZ TAM’

Yeni Çorumspor’un başarılı file bekçisi Onur Tekin’e Başkan Fatih Özcan’dan sonra, Teknik Direktör Bahri Kaya’dan da güvenoyu geldi.

Yeni Çorumspor’un Çorumlu file bekçisi Onur Tekin, yeni sezonda Yeni Çorumspor’un birinci kalecisi olacak. Daha önce Fatih Özcan’ın kendisine ait sosyal medya hesabından Onur’a güvendiğini belirten açıklamalarına, Teknik Direktör Bahri Kaya da destek verdi. Onur’un yeni sezonda birinci kaleci olacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, “ Onur Tekin’e sonuna kadar güveniyoruz. Geçtiğimiz sezon özellikle Kocaelispor ve Serik Belediyespor ile oynanan Play-Off maçlarında sergilediği performans ile kendisi de bunu ispatladı. Biz başkanımızla konuştuk yeni sezonda Onur’a kaleyi vereceğiz. İnanıyoruz ki Onur bizi mahcup etmeyecektir. Arkasında bekleyecek olan kalecilerden Reşat Şen ve Yusuf Çekiç’in de Onur’u zorlayacak performans ortaya koyacaklarına inanıyorum” dedi.

‘İNCE ELEYİP, SIK DOKUDUK’

Teknik Direktör Bahri Kaya, iç ve dış transferde inandıkları oyuncuları kadrolarına kattıklarını söyledi.

İstemesi halinde takıma 500 Bin TL değerinde 15 futbolcuyu transfer ettirebileceğinin altını çizen Kaya, “Ancak bunu uygulamak mümkün değildi. Kulübün ekonomik durumunu göz ardı edemezdik. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezondan itibaren puan silme cezası uygulayacak Bu şartlar altında da kulübün yükünü kaldırabileceği transferleri tercih ettik. Finans açısında bütün yükü tek başına omuzlayan Fatih Özcan’a, Ahmet Ahlatcı beyefendi sponsor olarak destek verdi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu doğrultuda yaptığımız transferlerin doğruluğunu da sezon içerisinde göreceğiz”dedi.

(Rıfat KARA)