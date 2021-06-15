Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grup 2.hafta maçında deplasmanda Kayseri Emar Grup’a 2-1 mağlup olan Çimentospor’da Başkan Ali Dursun, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımına moral depoladı. 2-1 mağlup olmalarına rağmen futbolcularının gösterdiği mücadeleden övgüyle bahseden Başkan Dursun, “2-1 mağlup olduk ama hiç önemli değil arkadaşlar. Maalesef futbol şansı bizimle değildi. Sizlerin maçta gösterdiği mücadele benim için her şeyden önemli. Bu şekilde mücadeleye devam edin. Size güvenimiz tam. Yensek de, yenilsek de biz bir aileyiz. Başaracağımıza ben inandım, sizlerde inanın” dedi.

(Spor Servisi)

