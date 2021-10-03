Futbol saha komiserlerine salgın tedbirleri anlatıldı

Cumartesi günü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) toplantı salonunda saat 14.00’te başlayan toplantıya, saha komiserleri Abdullah Alişan Turan, Mevlüt Ayan, Mustafa Satır, Necmettin Çalışkan, Okan Ateş ve Şaban Piyan katılırken, mazeret bildiren Alpaslan Kavak Necati Çamiçi, İbrahim Agâh Bostancıer (Osmancık), Ümit Daldadurmaz (İskilip), Mustafa Taylan Taş (Mecitözü) ve Fatih Emer (Bayat) katılmadılar.

Toplantıda, 2021-2022 Sezonu için Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gidecek vize formları dolduruldu ve ilk defa bu sezon uygulanacak olan Yerel Amatör Lig Müsabakalarında covid-19 salgını nedeniyle uygulanacak tedbirlere ilişkin esaslar Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından saha komiserlerine anlatıldı.

Mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamayan saha komiserleri ileriki günlerde toplantıya çağırılacak.

(Hüseyin AŞKIN)

