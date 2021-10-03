Futbol saha komiserlerine salgın tedbirleri anlatıldı
2021-2022 Amatör Futbol Sezonunun başlamasına sayılı günler kala, Futbol İl temsilcisi Engin Ayan, saha komiserleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Cumartesi günü, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) toplantı salonunda saat 14.00’te başlayan toplantıya, saha komiserleri Abdullah Alişan Turan, Mevlüt Ayan, Mustafa Satır, Necmettin Çalışkan, Okan Ateş ve Şaban Piyan katılırken, mazeret bildiren Alpaslan Kavak Necati Çamiçi, İbrahim Agâh Bostancıer (Osmancık), Ümit Daldadurmaz (İskilip), Mustafa Taylan Taş (Mecitözü) ve Fatih Emer (Bayat) katılmadılar.
Toplantıda, 2021-2022 Sezonu için Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğü’ne gidecek vize formları dolduruldu ve ilk defa bu sezon uygulanacak olan Yerel Amatör Lig Müsabakalarında covid-19 salgını nedeniyle uygulanacak tedbirlere ilişkin esaslar Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından saha komiserlerine anlatıldı.
Mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamayan saha komiserleri ileriki günlerde toplantıya çağırılacak.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Alanyaspor
|8
|14
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|7
|16
|4. Sevilla
|6
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|7
|12
|11. Mallorca
|8
|11
|12. Espanyol
|8
|9
|13. Elche
|8
|9
|14. Villarreal
|6
|8
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Levante
|8
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|7
|0