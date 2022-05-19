Futbol antrenörleri için ilk yardım kursu
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından futbol antrenörlerine yönelik ilk yardım kursu açılacak.
Spor 19.05.2022, 19:54
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Yasin Aksoy başkanlığında önemli projelere imza atan Çorum TÜFAD şubesi yeni bir projenin de fitilini ateşledi. TÜFAD’ın girişimleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün destekleri ile Çorum’da futbol antrenörlerine ilk yardım kursu eğitimi verilecek. Projenin öncülüğünü üstlenen Çorum TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, “Futbol maçlarından ziyade antrenmanlarda yaşanan talihsiz olaylara ilk müdahaleyi yapabilmek adına antrenörlerin ilk yardım bilmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle bu kursu da ihtiyaç olarak görüyoruz. Projemize destek veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Öztemiz’e ve Müdür Yardımcısı Yasin Yetim’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
(Rıfat KARA)
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