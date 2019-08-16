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Futbol Antrenör kursu açılacak

Çorum’da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Grassroots C Antrenör Kursu açılacağı bildirildi.

Futbol Antrenör kursu açılacak

Çorum’da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Grassroots C Antrenör Kursu açılacağı bildirildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:36
Futbol Antrenör kursu açılacak

TÜFAD Çorum Şubesi Başkanı Remzi Karahan’ın yaptığı açıklamaya göre, 19-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek kurs, TÜFAD Çorum Şubesi eski başkanlarından Mehmet Hacıismailoğlu adına yapılacak.

10 gün sürecek kursta TÜFAD Genel Merkezi ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilecek antrenörler ders verecek.

Dersleri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Lokali’nde verilecek ve 30 antrenörün katılacağı kursun programı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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