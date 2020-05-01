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Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1. Futbol Ligi 2019-2020 sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan PSG şampiyon ilan edildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 02:36
Fransa'da PSG şampiyon ilan edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi.

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan yazılı açıklamada, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in açıkladığı Kovid-19 salgınına karşı alınan kararlar doğrultusunda futbol liglerinin sonlandırıldığı belirtildi. 

Açıklamada, maç başına kazanılan puana göre sıralama yapıldığı ve 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider durumda bulunan Paris Saint-Germain'in (PSG), 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) ise Lorient'in şampiyon ilan edildiği kaydedildi. 

Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse'un Ligue 2'ye düşürüldüğü, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens'in de Ligue 1'e yükseltildiği ifade edildi.

Gelecek sezonun 22-23 Ağustos'ta başlaması hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu konudaki kararın hükümetin aldığı önlemlere göre alınacağını bildirildi.

Açıklamada Avrupa kupalarına katılıma ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basınında ligde ilk iki sırada yer alan PSG ile Olympique Marsilya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına, üçüncü Rennes'in ise ön elemelere katılacağı ifade edildi.

Fransa Başbakanı Philippe, salgın nedeniyle ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıklamıştı.

UEFA, liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini talep etmiş ancak geçerli sebepler olması halinde sezonun ülke federasyonları tarafından sonlandırılabileceğini belirtmişti.

PSG şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2019-2020 sezonununda elde ettiğimiz 9. şampiyonluğumuzu bütün sağlık çalışanlarına adıyoruz." ifadesini kullandı.

Liglerin sona erdirilmesi kararını saygıyla karşıladıklarını belirten Al-Khelaifi, sağlığın herkesin önceliği olduğunu vurguladı. 

Oyunculara ve teknik ekibe mücadeleleri için teşekkür eden Al-Khelaifi, "Umarım bu zafer taraftarlarımıza bu zor zamanda biraz umut ve mutluluk getirecektir. Şartlar elverdiği zaman şampiyonluğu tüm PSG ailesiyle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 01.05.2020 10:30
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