“FK patenti ile Türk futboluna hizmet etmeleri benim için gurur kaynağı oldu” 

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fatih Özcan, sezon başında Isparta 32 Spor’a kiralanan Batuhan Demirel, devre arasında yine Isparta 32 Spor’a kiralık verilen Onur Tekin, Muhammed Çoban ve Kerem Pala, 68 Aksaray Belediyespor’a devre arasında kiralanan Talha Özler’in takımlarında ciddi tecrübeler edindiklerini belirtirken, bu futbolcuların Çorum FK patentiyle Türk futboluna hizmet etmelerinin gururunu yaşadığını kaydetti.

Başkan Özcan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Sezon başında ya da devre arasında, tecrübe kazanmaları ve oynama imkânı bulmaları adına kiraya vermiş olduğumuz genç futbolcu kardeşlerimi, takımlarında göstermiş oldukları performanslarından ötürü tebrik ediyorum.

Gelişimlerini hızla tamamlama adına büyük tecrübe elde eden bu kardeşlerimin Çorum FK patenti ile Türk futboluna hizmet etmeleri de ayrıca gurur kaynağım olmuştur.

68 Aksaray ile play-off yarı finalinde elenen Talha Özler kardeşime ve 68 Aksaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Isparta 32 Spor ile play-off finaline yükselen Onur Tekin, Batuhan Demirel, Muhammed Çoban ve Kerem Pala kardeşlerime de final maçında başarılar diliyorum.”

(Spor Servisi)

