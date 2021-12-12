Final gibi maçta meydan kavgası!

U18 Futbol Ligi’nde, Cumartesi günü lider İskilipspor’la en yakın takipçisi H.E. Kültürspor arasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Centilmence oynanan maçtan sonra ise saha savaş alanına döndü. İki takım mensupları arasında çıkan kavgalarda 2 futbolcu yaralanırken, Kültürspor’dan 4 futbolcu kırmızı kart gördü.

U18 Futbol Ligi’nde, lider İskilipspor’la şampiyonluk adaylarından H.E. Kültürspor arasında oynanan 7.hafta maçı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, hakemin bitiş düdüğünden sonra saha savaş alanına döndü.

Cumartesi günü 1 No’lu Dış Saha’da oynanan ve B klasman hakemi Ahmet Ecevit’in yönettiği maçta ilk yarı genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda da, iki takım da net denebilecek gol pozisyonu bulamayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Gayet centilmence geçen ve fair-play-adına örnek davranışların görüldüğü maçın bitiş düdüğünden sonra ise saha savaş alanına döndü. Sahadan istediklerini alarak ayrılan İskilipsporlu futbolcular, sevinçlerini tribündeki taraftarlarıyla paylaşırken, bir anda ortalık karıştı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilime tribünden saha girenlerin de karışması üzerine olaylar büyüdü. Takviye emniyet güçlerinin de gelmesi üzerine olaylar güçlükle yatıştırıldı.

Tam ortalık sakinleşti derken, saha bir kez daha karıştı. Güçlükle önlenen olaylar sonunda iki futbolcu yaralanıp hastaneye götürülürken, gözaltına alınanlar oldu ancak ilerleyen saatlerde serbest bırakıldılar.

Olayların ardından, H.E. Kültürspor’dan Gökhan, Samed Kaan, Süleyman, Egemen kırmızı kart gördüler.

Alınan beraberlik İskilipspor’a yaradı. İskilip temsilcisi puanını 17’ye yükseltip liderliğini sürdürürken, H.E. Kültürspor’un puanı 13 oldu. İskilipspor şampiyonluk yolundaki avantajını korudu.

(Hüseyin AŞKIN)

