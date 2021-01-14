Final gibi maç 

Play-Off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, 10.haftanın erteleme maçında bugün Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayacak ve sonucu ikinci yarı hedefini belirleyecek kritik maçı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın yönetecek.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, 10.haftanın erteleme maçında bugün kendisi gibi Play-Off’a kalma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek.

Bugünkü maç, play-off yarışını oldukça yakından ilgilendirmenin yanı sıra Çorum Futbol Kulübü açısından ayrı bir öneme daha sahip. Özellikle evinde puan kaybetme lüksü olmayan Çorum Futbol Kulübü’nün bu maçta alacağı sonuç ikinci yarı planlamasına yön verecek. Bu bakımdan Çorum Futbol Kulübü’nün play-off umutlarını artırması için kazanmaktan başka yolu bulunmuyor.

Kritik maç öncesinde Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlığı bulunan Mehmet Sedef takımdaki yerini alamayacak.

Deplasman karnesi zayıf olan Amed Sportif Faaliyetler de bugünkü maça önem veriyor. Diyarbakır temsilcisi, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılıp play-off umutlarını artırmayı amaçlıyor. Diyarbakır ekibinde sarı kart cezalısı Erman Bulucu ile kırmızı kart cezalısı olan Mansur Çalar bugünkü kritik maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.

27 puanlı 7.sıradaki Amed Sportif Faaliyetler’le 22 puanlı 11.sıradaki Çorum FK arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Aydın’ın yardımcılıklarını ise Mersin’den Caner Eroğlu ile Gaziantep’ten Mehmet Gökhan Ceylan yapacak. Hatay’dan Mehmet Semih Güçlü de maçın dördüncü hakemi olacak.

Sezonun 10.haftasında oynanması gereken maç, Çorum FK’daki koronovirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

(Spor Servisi)

