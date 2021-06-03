‘Filenin Sultanları’na destek

Sultanların malzemeleri düzenlenen bir törende bizzat Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından verildi. Şahiner, malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Sizler Sungurlumuz’un gurursunuz, her zaman desteğimiz sizinle olacak. Çankırı'da yapılacak maçlarda bütün imkânlarla yanınızda olacağız, sizlerin de başarılı olacağınızdan eminim. Ayrıca benim ve çalışma arkadaşlarımın kızları için hediye edilen formalar içinde takımımıza ve antrenörümüz Mustafa Özdemir’e teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in kendilerine her zaman destek olduğuna vurgu yapan antrenör Mustafa Özdemir de, “Efelere ve sultanlara yapılan tüm desteklerden dolayı, Sayın Belediye Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyorum.

Şu anda hiçbir eksiğimiz yok ve başarılı olmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz.

Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e, başkan yardımcıları Sakine Sarıyüce, Mükremin Dağaşan’a ve kulüp başkanımız Bahri Sezen’e teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

