‘File’nin şampiyonu Osmancık

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Genç Kızlar Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü dün şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda saat 12.30'da başlayan karşılaşmanın ilk setinde smaçlarda daha başarılı olan Osmancık Belediyespor ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette oyuna ortak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü kaptan Tuğçe'nin iyi oyunu ile bu seti 25-20 kazanarak eşitliği sağladı. Üçüncü ve dördüncü sette oyunun kontrolünü tekrar eline alan Osmancık Belediyespor, üçüncü seti zor da olsa 26-24, dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak Cumhuriyet kupasının sahibi oldu. Çorum Voleybol Spor Kulübü ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI SPOR LİSESİ'NİN

Osmancık Belediyespor'un şampiyonluğu ile sonuçlanan Genç Kızlar Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda üçüncülük kupası Sungurlu Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Spor Lisesi'nin oldu.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçı öncesi Sungurlu Belediyespor ile Spor Lisesi üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. İlk iki sette rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan Spor Lisesi ilk iki seti alarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü ve dördüncü setlerde toparlanan Sungurlu temsilcisi üçüncü seti 27-25, dördüncü seti de 25-20 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde servislerde ve smaçlarda rakibine oranla daha etkili olan Spor Lisesi seti 15-8, maçı da 3-2 kazanarak üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupaları verildi.

(Rıfat KARA)