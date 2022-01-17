‘File’de sürpriz buluşma

Çorumlu voleybol hakemi Emel Şimşek ve voleybolcu Zeynep Şimşek kardeşler Osmancık’ta oynanan 2.Lig maçında bir araya geldiler.

TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 13.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u ağırladı. Bu kritik karşılaşmada Çorumlu hakem Emel Şimşek masa hakemi olarak görev yaparken, kardeşi Zeynep Şimşek ise İskofyaspor forması ile Osmancık Belediyespor’a rakip oldu. Sürpriz buluşmanın yaşandığı karşılaşmayı Trabzon temsilcisi 3-0 kazanırken, maçın bitiş düdüğünün ardından Şimşek kardeşler, tarihe geçen bu anıyı fotoğraflamayı ihmal etmediler.

(Rıfat KARA)

