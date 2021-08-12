‘File’de rakipler belli oldu

Çorum’u yeni sezonda 2.Lig’de temsil edecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü, Osmancık Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2.Liglerinde (kadın-erkek) 2021-2022 voleybol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. TVF Ankara Merkez Ofisi’nde gerçekleşen kura çekimi sonunda Çorum temsilcilerinin rakipleri ve maç takvimi belli oldu. TVF’den yapılan açıklamaya göre, Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil edecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü, Osmancık Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor’un 10 takımlı 14.Grup’ta yer alacağı belirtildi. Çorum temsilcileri grupta Fatsa Halk Eğitim Merkezi, Ordu Çamlıkspor, Ünyegücü, Fındıklı T.Doğa, Çarşamba Gençlik, İl Özel İdaresi ve İskofyaspor ile mücadele edecek. Çorum temsilcilerinden Osmancık Belediyespor ilk hafta maçında sahasında Ordu Çamlıkspor ile karşılaşırken, Sungurlu Belediyespor ise sahasında Trabzon temsilcisi İskofyaspor’u konuk edecek. Bir diğer Çorum temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise ilk hafta maçını deplasmanda Çarşamba Gençlik ile oynayacak.

ERKEKLERDE

İLK HAFTA DERBİ

Çorum’u Erkekler 2.Voleybol Ligi’nde temsil edecek olan Çorum Belediyesi ile Sungurlu Belediyespor 9 takımlı 3.Grup’ta mücadele edecek. Çorum temsilcileri grupta, Anadolu Voleybol Darüşşifa Okulları, Halkbank, TVF Spor Lisesi, Ziraat Bankkart, Çankırı Birlik ve Samsun Voleybol ile mücadele edecek. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor sezonun ilk hafta maçında derbide kozlarını paylaşacak. Erkeklerde ve kadınlarda sezon 17 Ekim’de start alacak olup maçlar çift devreli lig statüsüne göre oynanacak. Sezonun ilk yarısı 12 Aralık’ta oynanacak maçların ardından sona ererken, ikinci yarı heyecanı ise 19 Aralık’ta başlayacak, 20 Şubat’ta oynanacak son hafta maçları ile tamamlanacak.