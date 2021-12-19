‘File’de derbinin galibi Çorum Belediyesi
Sungurlu Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasında oynanan derbi maçta gülen taraf 3-0'lık skorla Çorum Belediyesi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 10.hafta maçında Çorum'un iki temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sungurlu'da karşı karşıya geldi. Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum'un efeleri 25-12, 25-21 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-0 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 21'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sungurlu Belediyespor ise 9 puanda kaldı.
SUNGURLU BELEDİYE: 0
ÇORUM BELEDİYE: 3
SALON: Mahmut Atalay.
HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Hasan Öztürk.
SUNGURLU BELEDİYESPOR: Bilal, B. Berk, Çağrı, A. Alperen, H. Emre, H. Hüseyin, Melih, Yasin, Yakup, İsmail, Sinan, İlyas,İbrahim.
ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ Okay, Sercan, Murat, Okan, Taha, Doğan, Berkan, Mehmet, Berke, İlker, Soner, Ali, Emirhan, Mehmet
SETLER : 12-25, 21-25, 20-25.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. Kocaelispor
|17
|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|17
|13
|20. Levante
|17
|8