‘File’de derbinin galibi Çorum Belediyesi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 10.hafta maçında Çorum'un iki temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sungurlu'da karşı karşıya geldi. Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum'un efeleri 25-12, 25-21 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü puanını 21'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sungurlu Belediyespor ise 9 puanda kaldı.

SUNGURLU BELEDİYE: 0

ÇORUM BELEDİYE: 3

SALON: Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Hasan Öztürk.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Bilal, B. Berk, Çağrı, A. Alperen, H. Emre, H. Hüseyin, Melih, Yasin, Yakup, İsmail, Sinan, İlyas,İbrahim.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ Okay, Sercan, Murat, Okan, Taha, Doğan, Berkan, Mehmet, Berke, İlker, Soner, Ali, Emirhan, Mehmet

SETLER : 12-25, 21-25, 20-25.

(Rıfat KARA)

