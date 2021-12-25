‘File’de derbi heyecanı

Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü derbi maçta karşı karşıya geliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 11.hafta maçında Çorum temsilcileri Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında sürpriz bir şekilde Çarşamba Gençlikspor'a 3-2 mağlup olan Çorum Voleybol Spor Kulübü kaybedilen 2 puanı Osmancık karşısında telafi etmek istiyor. Geçtiğimiz haftayı oynamadan BAY geçen Osmancık Belediyespor ise Çorum Voleybol'u yenerek üst üste 2.galibiyetini alarak üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. İki takım arasında yarın Osmancık İlçe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Çarşamba Gençlikspor ile Sivas İl Özel İdare, Ünyegücü ile İskofyaspor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

