‘File’de derbi heyecanı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 15.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geliyor.
Spor 13.02.2021, 01:38
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Lig’de iddiası kalmayan iki takımda yarınki maçta prestij mücadelesi verecek. Daha önce 5 kez karşı karşıya gelen Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor rekabetinde 4-1 Çorum Voleybol’un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Ünyegücü ile İskofyaspor ve Kastamonu Doğa Gençlikspor ile Ordu Çamlıkspor karşı karşıya gelirken, Fındıklı Tenis Doğa ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi ise haftayı BAY geçecek.
(Spor Servisi)
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