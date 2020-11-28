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‘File’de derbi heyecanı

Çorum’un Kadınlar 2.Ligi’ndeki temsilcilerinden Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü bugün Osmancık’ta kozlarını paylaşacak.

Spor 28.11.2020, 00:11
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‘File’de derbi heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup 6.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü karşı karşıya geliyor. Sezona koronavirüs vakaları nedeniyle geç başlayan Osmancık Belediyespor daha sonra oynadığı 3 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Altyapı ağırlıklı kadrosu ile mücadele eden Osmancık’ın sultanları bugün oynanacak maçta Çorum Voleybol’u yenerek puanla tanışmanın hesabını yapıyor.

Çorum’un bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ise ligde şuana kadar oynadığı 4 karşılaşmadan 4 puan çıkararak zirve yarışından uzaklaştı. Zirveye yeniden tutunmak adına Osmancık Belediyespor maçına büyük önem veren Kırmızı-Siyahlılar Osmancık’ı yenerek çıkışa geçmek istiyor. Kritik maç bugün saat 15.00’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında, Ordu Çamlıkspor ile Kastamonu Doğa Gençlikspor ve İskofyaspor ile Ünyegücü takımları karşılaşacak.

(Spor Servisi)

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