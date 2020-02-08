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‘File’de derbi heyecanı

Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren Çorum Voleybol Spor Kulübü ile ligde hiçbir iddiası kalmayan Osmancık Belediyespor derbide kozlarını paylaşacak.

‘File’de derbi heyecanı

Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren Çorum Voleybol Spor Kulübü ile ligde hiçbir iddiası kalmayan Osmancık Belediyespor derbide kozlarını paylaşacak.

08 Şubat 2020 Cumartesi 01:08
‘File’de derbi heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 4.Grup 13.hafta maçında Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. İkinci yarıda topladığı puanlarla Play-Off’un en güçlü adaylarından biri konumuna gelen Çorum Voleybol, Osmancık engelini aşarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Lig’de hiçbir iddiası olmayan Osmancık Belediyespor ise Çorum Voleybol karşısında prestij mücadelesi vermek istiyor. 12 puanlı Osmancık Belediyespor ile 17puanlı Çorum Voleybol Spor Kulübü arasında yarın Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çorum Voleybol 3-1’lik skorla kazanmayı başarmıştı.

Grup’ta Play-Off mücadelesi veren bir diğer takımlardan Erbaa Gençlikspor ise 13.hafta maçında sahasında Fındıklı Tenis Doğa’yı konuk edecek.

(Rıfat KARA)

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