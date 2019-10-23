‘File’de Çorum Voleybol ve Osmancık Belediye finalde

Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Genç Bayanlar Voleybol Turnuvası’nda yarı final maçları dün oynandı ve finalistler belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda günün ilk maçı Spor Lisesi ile Osmancık Belediye karşılaştı. Osmancık ekibi baştan sona üstün oynadığı maçta ilk seti 25-17, ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 25-10 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrılıp adını finale yazdırdı.

Günün ikinci maçında ise Çorum Voleybol ile Sungurlu Belediye karşı karşıya geldi. Çorum Voleybol üstün oynadığı maçta ilk seti 25-7 gibi farklı bir skorla kazanırken, ikinci sette rakibine 25-11, üçüncü sette ise 25-10 üstünlük sağlayarak 3-0 kazandı ve finalde Osmancık Belediye’nin rakibi oldu.

FİNAL 25 EKİM’DE

Turnuvanın final maçı 25 Ekim Cuma günü oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.30’da Spor Lisesi ile Sungurlu Belediye üçüncülük kupası için karşılaşacak olup, Çorum Voleybol ile Osmancık Belediye arasında oynanacak şampiyonluk maçı 11.00’de başlayacak.