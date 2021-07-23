Fikstür çekimi 28 Temmuz’da

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Sezonu TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig fikstür çekimi, 28 Temmuz Çarşamba günü Ankara JR Marriot Otel’de yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısından sonra Ancyra Salonunda gerçekleştirilecek.

Çorum FK, 2021-2022 Sezonunda, Adıyamanspor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor’la birlikte TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek.

Ligde ilk hafta maçları 4-5 Eylül’de oynanacak.

(Hüseyin AŞKIN)

