Fettahoğlu 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı
Çorum Futbol Kulübü’nün sahasında Anagold 24 Erzincanspor’la 2-2 berabere kaldığı maçta fileleri bir kez havalandıran Muhammet Fettahoğlu, 2 yıl aradan sonra gol atma sevinci yaşadı.
Spor 01.12.2020, 01:53
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Çorum Futbol Kulübü’nün 3.Lig’de play-off şampiyonu olduğu kadroda yer aldıktan sonra geçen sezonu Karacabey Belediyespor’da geçiren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammet Fettahoğlu bu sezon başında yeniden Çorum FK’ya döndü.
Kırmızı-siyahlıların Anagold 24 Erzincanspor’la sahalarında 2-2 berabere kaldıkları maçın 59.dakikasında Çorum FK’yı 2-1 öne geçiren golü kaydeden Muhammet Fettahoğlu daha önce son golünü Ofspor formasıyla 11 Kasım 2018’de Alibeyköyspor’a atmıştı.
Fettahoğlu’nun Erzincanspor’a attığı gol profesyonel futbolculuk kariyerindeki 8.gol olarak da kayıtlara geçti.
(Spor Servisi)
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