Ferhat Yiğit Kırkpınar’da şampiyon

Sarı Fırtına lakaplı Ferhat Yiğit, minderdeki başarısını çayırda da sürdürüyor. İskilip Belediyespor Kulübü güreşçisi Ferhat Yiğit, başarılarına Kırkpınar şampiyonluğunu da ekledi.

Edirne’de bu yıl 660.’sı düzenlenen ve Dünyanın en eski spor organizasyonu olan Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde tozkoparan boyda er meydanına çıkan Ferhat Yiğit, 230 pehlivanın mücadele ettiği kategoride tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Sarı Fırtına’nın finaldeki rakibi Muğlalı Osman Nuri Çıldam oldu. Antrenör Adem Uysal nezaretinde mücadele eden Ferhat Yiğit, finalde Muğlalı rakibini de yenerek şampiyon oldu ve tarihi başarılarına Kırkpınar şampiyonluğunu da ekledi.

Ferhat Yiğit’in şampiyon olduğu tozkoparan boyda, Osman Nuri Çıldam ikinciliği alırken, Balıkesir’den Efe Şahan ile İstanbul’dan Serkan Tarım da üçüncülüğü paylaştı.

ALİ GÜRBÜZ DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞPEHLİVAN

660.Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde başpehlivanlığı ise Antalyalı Ali Gürbüz aldı. Finalde Edirneli İsmail Koç’u yenen Ali Gürbüz, dördüncü kez Kırkpınar başpehlivanlığını aldı. Antalya’dan Orhan Okulu ile Kocaelili Faruk Akkoyun ise üçüncülüğü paylaştı.

(Hüseyin AŞKIN)

