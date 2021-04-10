Ferhat Yiğit de şampiyon

Antalya'da düzenlenen ve Türkiye Şampiyonası niteliği de taşıyan U15 Serbest Güreş Milli Takım Seçme müsabakalarında 57 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Mürsel Aslan'ın ardından, 61 kiloda da Ferhat Yiğit Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 202 yılı faaliyet programında yer alan U15 milli takım seçme müsabakaları Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi. Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara ülke genelinden çok sayıda sporcu katılırken, Belediye İskilipspor'dan ise 7 güreşçi ise milli takıma seçilmek için mücadele verdi. İlk gün yapılan 57 kilo müsabakalarında Çorumlu güreşçi Mürsel Aslan Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, bir diğer Çorumlu güreşçi Enes Kavlu ise Türkiye üçüncüsü olmuştu. İkinci gün gerçekleşen müsabakalarda 61 kiloda mücadele eden Çorumlu güreşçilerden Ferhat Yiğit tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, 44 kiloda Yunus Emre Battal da Türkiye üçüncüsü olarak 30 Mayıs'ta Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandılar.

GURURLUYUZ

Müsabakalar hakkında açıklama yapan antrenör Adem Uysal, 2 sporcuların Türkiye şampiyonu olmasının beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. 7 güreşçi ile katıldıkları şampiyonada Mürsel Aslan ve Ferhat Yiğit'in önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Uysal, "Ferhat Yiğit ve Mürsel Aslan'ın Türkiye şampiyonu olduğu müsabakalarda 2 yiğidimiz de rakiplerine az farkla yenilerek üçüncü olmayı başardılar. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. 2 sporcumuz da milli takım kampına alınarak değerlendirilecekler" dedi.

YİĞİTLERİN BAŞARILARI DAİM OLSUN

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise, İskilipli sporcuların Antalya'da elde ettikleri dereceden ötürü mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Başkan Sülük açıklamasının devamında, " Yüzümüzün akıyla gittik ve bileğimizin bükülmeyeceğini, sırtımızın yere gelmeyeceğini tüm Türkiye'ye duyurduk. Antalya Kemerden 2 tane Türkiye Şampiyonu çıkararak dönüyoruz. Avrupa Şampiyonası için çok çalışmalı ve yorulmadan, durmadan ona konsantre olmalıyız. İlçemizde Avrupa Şampiyonu güreşçiler görmek istiyoruz. Biz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Güvendiğimiz için, sonuna kadar desteklerimizle ve dualarımızla yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ayrıca son olarak müsabakalarda ter döken bütün güreşçilerimize de başarılar diliyor, bizler için mücadele eden başta Antrenörümüz Âdem Uysal Hocamızı ve yiğit pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun yiğitler" dedi.

(Rıfat KARA)

