Ferhat Yiğit Avrupa 3.’sü

Çorumlu güreşçi Ferhat Yiğit, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapıldı. Şampiyonada, İskilip Belediyespor Kulübü güreşçisi Ferhat Yiğit serbest stil 62 kiloda milli mayoyu giyerken, Adem Uysal da milli takım kafilesinde antrenör olarak yer aldı.



İlk kez milli mayoyu giyen Ferhat Yiğit, 1.tur maçında Rus sporcu ile karşılaştı. Müsabakayı 5-2 kaybeden Ferhat Yiğit, Rus güreşçinin finale yükselmesi üzerine repesaj müsabakalarına çıkmaya hak kazandı.

Repesajda minderi rakiplerine dar eden Ferhat Yiğit, Ukraynalı güreşçiyi 6-0, Gürcistanlı güreşçiyi de 6-2 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Ermeni güreşçi ile Avrupa üçüncülüğü için karşılaşan Ferhat Yiğit, 6-6 biten müsabakada rakibine puan avantajı ile üstünlük sağlayıp madalyaya ulaştı.

Minderde ve çayırda “Sarı fırtına” lakabıyla anılan Ferhat Yiğit, ilk kez milli olduğu Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza atarken, ilerisi için umut verdi.

(Spor Servisi)

