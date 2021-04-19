Ferhat Yiğit 1 haftada ikinci kez derece yaptı

İskilip Belediyespor Kulübü güreşçisi Ferhat Yiğit geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 62 kiloda birinci olurken, önceki gün de yine Antalya’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 61 kiloda ikinciliği elde etti.

Geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen ve milli takım seçme niteliği taşıyan U15 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 62 kiloda Türkiye şampiyonluğunu kazanan İskilip Belediyespor Kulübü güreşçisi Ferhat Yiğit, yıldızlarda da kürsüye çıktı.

Yine Antalya-Kemer’de düzenlenen ve milli takım seçmeleri niteliği taşıyan Yıldızlar Türkiye Serbest güreş Şampiyonası’na da katılan Ferhat Yiğit, yine derece yaptı. 61 kiloda mücadele eden Ferhat Yiğit, tüm rakiplerini yenerek finale yükselirken, Türkiye şampiyonluğu müsabakasına rakibine yenilerek ikincilikle teselli buldu.

Şampiyonada, İskilip Belediyespor Kulübü güreşçilerinden Mustafa Karabuğa 45 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, aynı kilonun finalinde yendiği takım arkadaşı Yunus Emre Battal ise ikinci olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

