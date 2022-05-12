Son Dakika

Ferhat Arıcı, ASKF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ÇASKF) Temmuz ayında yapılacak olan olağan genel kurulunda, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Spor 12.05.2022, 01:16
6
Ferhat Arıcı, ASKF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Kadeş Meydanındaki sosyal tesislerde, saat 14.00’te düzenlenen basın toplantısında, yönetiminde yer alan bazı isimler ve bazı kulüp başkanları ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ferhat Arıcı, göreve gelmeleri halinde yapacakları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ferhat Arıcı’nın açıklamaları şöyle: “Değerli konuklar, hepiniz, toplantımıza hoş geldiniz. Temmuz ayında yapılacak Olağan Genel Kurulda, ekibimle birlikte, Çorum ASKF başkanlığına adayım.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK HEDEFLERE ULAŞABİLİRİZ
Bildiğiniz üzere, spor, bilhassa da amatör spor, gerçekten ciddi emek ve özveri istiyor. Bunun ne anlama geldiğini en iyi bilen insanlarız. Diğer taraftan, Çorum’da var olan sportif potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini de görüyoruz. 
Oysa, Çorum pek çok branşta, geçmişte ciddi başarılar elde etmiş bir şehirdir. Biz bu başarıların kurumsallaşmasını ve daha ileri noktalara taşınmasını arzu ediyoruz.

YENİ BİR SOLUK GETİRMEK İSTİYORUZ
Bu hedefe, ancak birlikte çalışarak, birbirimize omuz vererek, güçlerimizi birleştirerek, yeni bir enerji ve vizyonla varabiliriz.
Bu itibarla, sporun içinden gelen ve buna yıllarını veren değerli amatör spor kulüpleri başkanlarımız, çalışanlarımız ve sporcularımız ile birlikte güzel şehrimizin amatör sporuna yeni bir soluk getirmek istiyoruz.

TÜM SPORLARIN ÇATI KURULUŞU OLACAĞIZ
Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik ekibimizle yapmayı planladıklarımız ve hedeflerimiz var.
Öncelikle ASKF’nin yalnız futbolun değil, sporun tüm branşları için bir çatı kuruluş haline gelmesi, amatör sporun tüm branşlarını kucaklaması ve her bir amatör spor branşı için bir gelecek perspektifi geliştirmesi amacındayız.
Bu süreçte, spora emek veren kim varsa, herkesin bilgisi, görgüsü, tecrübesi, aklı bizim için değerlidir ve hepsine ihtiyacımız var. Hiç kimse kendisini bunun dışında hissetmemelidir. Bu bağlamda başta Sefer Kurtaran başkanımız olmak üzere ASKF yönetiminde bugüne kadar ortaya konan değerli çalışmaları takdirle karşılıyor ve emeği geçen herkese sizlerin aracılığıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da kendilerini bir büyüğümüz olarak her daim yanımızda görmek istiyoruz.

DAHA ÇOK KAYNAK BULACAĞIZ
Yine, Çorum amatör sporu için daha fazla kaynak bulmak ve geliştirmek için çalışacağız. Sergileyeceğimiz birliktelik sayesinde kaynak sorununu gerek yerelde gerekse de federasyonlarımız ve Bakanlığımız nezdinde çözeceğimize inanıyoruz. 
Yeni dönemde kulüplerimizin kapasitelerini arttırmak ve geliştirmek için ASKF bünyesinde proje ofisi oluşturacağız. Projeler ciddi kaynak imkanı sağlıyor. Bütün spor kulüplerimizin bu kaynaklardan yararlanması için gerekli teknik ve lojistik desteği sağlayacağız.

ÇORUM’U SPOR KENTİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ
Çorum’u bir spor kenti haline getirmek ve ülkemiz çapında Çorum amatör sporunu markalaştırmak için her branşta altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu konuda ulusal kulüplerle gerekli temasları sağlayacağız.
Hali hazırda, sürmekte olan spor malzeme yardımının arttırılması ve alanının genişletilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız.
Kulüplerimizin saha ve salon ihtiyaçlarının karşılanması için paydaşlarımızla bir yol haritası oluşturacağız.
Kulüplerimizin antrenör ihtiyaçlarının karşılanması için ilimizde olabildiğince çok branşta antrenörlük, hakemlik vb. kurslar açılması için Federasyonlar nezdinde güçlü lobi çalışmaları yürüteceğiz.

GEREKİRSE ARAÇ ALACAĞIZ
Başarılı olan ve ilimizi Çorum dışında temsil edecek kulüplerimiz için büyük bir sıkıntı doğuran İl dışı servis sorununa çözüm üreteceğiz. Gerekirse ASKF imkânlarını harekete geçirerek servis aracı satın alma yoluna gideceğiz.

DAHA KURUMSAL BİR YAPI
ASKF kurumsal bir yapı haline getirilecek, sporcularımızın rahatlıkla ulaşabileceği daha ferah ve geniş bir mekâna kavuşması sağlanacak, ASKF’nin çalışmalarının ve kulüplerimizin sportif faaliyetlerinin duyurulması ve kamuoyuna mal edilebilmesi için sosyal medya en etkin şekilde kullanılacak.
Amatör spor dallarında, ailelerin ve okulların da sürece dahil olmaları sağlanacak. Sporun bir kültür olarak tüm hemşehrilerimizce paylaşılmasını mümkün kılacağız.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN BİLİMSEL PLANLAMASINI YAPACAĞIZ
Çorum’un spor master planı için tüm paydaşlarımızla (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ASKF ve spor kulüplerimizle) birlikte bir “Spor Çalıştayı” düzenlenecek ve önümüzdeki on yılların bilimsel planlaması yapılacak.
Yapmayı planladıklarımız bunlarla sınırlı olmayacak elbette; ama her adımımızda ve her aşamada çalışma esaslarımız; “istişare, ortak akıl, planlı hareket, ilkeli duruş, adil paylaşım” olacaktır.
Bu amaçları gerçekleştirmek için Çorum ASKF başkanlığına aday olduğumu açıklıyor ve Çorum spor kamuoyuna, Çorum’umuzu spor şehri haline getirmek ve amatör sporda markalaşmak için birlikte çalışma çağrısı yapıyoruz.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@