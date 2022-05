Ferhat Arıcı, ASKF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Kadeş Meydanındaki sosyal tesislerde, saat 14.00’te düzenlenen basın toplantısında, yönetiminde yer alan bazı isimler ve bazı kulüp başkanları ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ferhat Arıcı, göreve gelmeleri halinde yapacakları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ferhat Arıcı’nın açıklamaları şöyle: “Değerli konuklar, hepiniz, toplantımıza hoş geldiniz. Temmuz ayında yapılacak Olağan Genel Kurulda, ekibimle birlikte, Çorum ASKF başkanlığına adayım.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK HEDEFLERE ULAŞABİLİRİZ

Bildiğiniz üzere, spor, bilhassa da amatör spor, gerçekten ciddi emek ve özveri istiyor. Bunun ne anlama geldiğini en iyi bilen insanlarız. Diğer taraftan, Çorum’da var olan sportif potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini de görüyoruz.

Oysa, Çorum pek çok branşta, geçmişte ciddi başarılar elde etmiş bir şehirdir. Biz bu başarıların kurumsallaşmasını ve daha ileri noktalara taşınmasını arzu ediyoruz.

YENİ BİR SOLUK GETİRMEK İSTİYORUZ

Bu hedefe, ancak birlikte çalışarak, birbirimize omuz vererek, güçlerimizi birleştirerek, yeni bir enerji ve vizyonla varabiliriz.

Bu itibarla, sporun içinden gelen ve buna yıllarını veren değerli amatör spor kulüpleri başkanlarımız, çalışanlarımız ve sporcularımız ile birlikte güzel şehrimizin amatör sporuna yeni bir soluk getirmek istiyoruz.

TÜM SPORLARIN ÇATI KURULUŞU OLACAĞIZ

Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik ekibimizle yapmayı planladıklarımız ve hedeflerimiz var.

Öncelikle ASKF’nin yalnız futbolun değil, sporun tüm branşları için bir çatı kuruluş haline gelmesi, amatör sporun tüm branşlarını kucaklaması ve her bir amatör spor branşı için bir gelecek perspektifi geliştirmesi amacındayız.

Bu süreçte, spora emek veren kim varsa, herkesin bilgisi, görgüsü, tecrübesi, aklı bizim için değerlidir ve hepsine ihtiyacımız var. Hiç kimse kendisini bunun dışında hissetmemelidir. Bu bağlamda başta Sefer Kurtaran başkanımız olmak üzere ASKF yönetiminde bugüne kadar ortaya konan değerli çalışmaları takdirle karşılıyor ve emeği geçen herkese sizlerin aracılığıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da kendilerini bir büyüğümüz olarak her daim yanımızda görmek istiyoruz.

DAHA ÇOK KAYNAK BULACAĞIZ

Yine, Çorum amatör sporu için daha fazla kaynak bulmak ve geliştirmek için çalışacağız. Sergileyeceğimiz birliktelik sayesinde kaynak sorununu gerek yerelde gerekse de federasyonlarımız ve Bakanlığımız nezdinde çözeceğimize inanıyoruz.

Yeni dönemde kulüplerimizin kapasitelerini arttırmak ve geliştirmek için ASKF bünyesinde proje ofisi oluşturacağız. Projeler ciddi kaynak imkanı sağlıyor. Bütün spor kulüplerimizin bu kaynaklardan yararlanması için gerekli teknik ve lojistik desteği sağlayacağız.

ÇORUM’U SPOR KENTİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Çorum’u bir spor kenti haline getirmek ve ülkemiz çapında Çorum amatör sporunu markalaştırmak için her branşta altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu konuda ulusal kulüplerle gerekli temasları sağlayacağız.

Hali hazırda, sürmekte olan spor malzeme yardımının arttırılması ve alanının genişletilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Kulüplerimizin saha ve salon ihtiyaçlarının karşılanması için paydaşlarımızla bir yol haritası oluşturacağız.

Kulüplerimizin antrenör ihtiyaçlarının karşılanması için ilimizde olabildiğince çok branşta antrenörlük, hakemlik vb. kurslar açılması için Federasyonlar nezdinde güçlü lobi çalışmaları yürüteceğiz.

GEREKİRSE ARAÇ ALACAĞIZ

Başarılı olan ve ilimizi Çorum dışında temsil edecek kulüplerimiz için büyük bir sıkıntı doğuran İl dışı servis sorununa çözüm üreteceğiz. Gerekirse ASKF imkânlarını harekete geçirerek servis aracı satın alma yoluna gideceğiz.

DAHA KURUMSAL BİR YAPI

ASKF kurumsal bir yapı haline getirilecek, sporcularımızın rahatlıkla ulaşabileceği daha ferah ve geniş bir mekâna kavuşması sağlanacak, ASKF’nin çalışmalarının ve kulüplerimizin sportif faaliyetlerinin duyurulması ve kamuoyuna mal edilebilmesi için sosyal medya en etkin şekilde kullanılacak.

Amatör spor dallarında, ailelerin ve okulların da sürece dahil olmaları sağlanacak. Sporun bir kültür olarak tüm hemşehrilerimizce paylaşılmasını mümkün kılacağız.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN BİLİMSEL PLANLAMASINI YAPACAĞIZ

Çorum’un spor master planı için tüm paydaşlarımızla (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ASKF ve spor kulüplerimizle) birlikte bir “Spor Çalıştayı” düzenlenecek ve önümüzdeki on yılların bilimsel planlaması yapılacak.

Yapmayı planladıklarımız bunlarla sınırlı olmayacak elbette; ama her adımımızda ve her aşamada çalışma esaslarımız; “istişare, ortak akıl, planlı hareket, ilkeli duruş, adil paylaşım” olacaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için Çorum ASKF başkanlığına aday olduğumu açıklıyor ve Çorum spor kamuoyuna, Çorum’umuzu spor şehri haline getirmek ve amatör sporda markalaşmak için birlikte çalışma çağrısı yapıyoruz.