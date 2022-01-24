Fenerbahçeli yüzücüler Çorum’da kampa girdi

İstanbul Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin 15 yaş grubu kız ve erkek takımları Çorum’da kampa girdi.

Antrenör Örcün Toygun İşcan nezaretinde, 6 kız, 8 erkek sporcunun yer aldığı Fenerbahçe kafilesi, itibariyle Çorum’da kampa girdi. Anitta Otel’de konaklayan kafile, antrenmanlarını Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriyor. Günde çift antrenman programı uygulayan Fenerbahçe’nin Çorum kampı 2 Şubat’ta sona erecek.

Kampta bulunan sporcular şunlar: Alara Özcan, Busa Bayraktar, Mina Deniz Aydınus, Ada Beril İşcan, Defne Aslankara, Deniz Güvenç, Ela Su Erensoy, Diana Erimgüner, Anıt Sarp Caymaz, Mehmet Ege Koçak, Mert Altınay, Mete Karadayı, Alaattin Çağıl Yoldaş, Kaan Özçelik, Alp Açıker ve Erhan Erdoğdu.

(Hüseyin AŞKIN)

