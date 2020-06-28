‘Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı dişe diş mücadele edeceğiz”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Süper Lig’e yükselen masa tenisi erkek takımı ve 2.Lig’e yükselen kız takımını kahvaltıda misafir etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi erkek ve kız takımını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde ağırlayan Aşgın, sporcuların masa tenisi branşında gösterdikleri başarılarından ötürü tebrik ederek ayakkabı ve eşofman hediye etti.

Çorum Belediyesi olarak birçok sportif branşlarda faaliyetlerin devam ettiğini vurgulayan Aşgın, kendileri için masa tenisi branşının çok özel bir yerde olduğunu vurguladı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak masa tenisi branşında çok önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Aşgın, “Geçtiğimiz sezonun tescillenmesi sonunda erkek takımımız Süper Lig’e çıktı. Bu büyük başarıyı bugün sporcu kardeşlerimizle birlikte kutladık. İnşallah bu büyük başarı Süper Lig’de devam edecektir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaelispor gibi dev kulüplerle bu kardeşlerimiz dişe diş mücadele vereceklerdir. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefliyoruz. Ancak bunun yetinmeyip Çorum şehrini masa tenisi branşında Türkiye’nin merkezi yapmak en büyük arzumuz. Sporcularımızın uluslararası arenada şampiyonluklar elde edeceğine yürekten inanıyoruz.

Bayanlarda ise 2.Lig’e yükseldik. Seneye inşallah bayanlarda da önce 1.Lig, daha sonra Süper Lig hedefliyoruz. Ben bu başarıda katkıları olan başta kulüp başkanımız Nadir Solak’a, Belediye Başkan Yardımcımız Turhan Candan’a ve antrenörlerimize gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı sadece belediyemizin değil, tüm Çorum halkının başarısıdır” ifadelerine yer verdi.