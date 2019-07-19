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Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda sigara ile mücadele devam ediyor

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Sigara ile mücadele” kampanyası bu yılda kaldığı yerden devam ediyor.

Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda sigara ile mücadele devam ediyor

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Sigara ile mücadele” kampanyası bu yılda kaldığı yerden devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:09
Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda sigara ile mücadele devam ediyor

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu bünyesinde eğitim gören sporcuların ailelerine sigarayı bıraktırma savaşına yeni isimler eklendi. Basketbol eğitimlerin aralıksız devam eden sporculardan Pelinsu Paçacı ve Elmas Yüksel uzun uğraşlar sonunda ailelerine sigarayı bıraktırmayı başardılar. Pelinsu Paçacı babasına, Elmas Yüksel ise annesini sigara bırakma konusunda ikna ederek, okul yöneticileri tarafından madalya ile ödüllendirildiler.

Sigarayı bırakan veli Murat Paçacı, “Fenerbahçe Basketbol Okulu’nun başlatmış olduğu kampanya sayesinde sigarayı bıraktım. Bu kampanya diğer sporcu velileri üzerinde de etkili olacağına inancım tam. İnanıyorum ki diğer velilerde çocuklarının bu ısrarına karşılıksız kalmayıp sigarayı bırakacaklardır” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

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