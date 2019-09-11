Fenerbahçe ailesi kahvaltıda buluştu

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu’nda her dönem sonunda olduğu gibi Yaz dönemi bitiminde de sporcular ve sporcu velileri ile antrenörler kahvaltıda bir araya geldi.

Bu yılki kahvaltılı toplantı Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörleri kahvaltının ardından sporcu velilerine sona eren Yaz dönemi çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunurken, 14 Eylül’de başlayacak olan Kış dönemi çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardılar.

Sporun, çocuk ve gençlerin gelişimi üzerindeki etkisine de dikkat çeken antrenörler, velilerden 5-15 yaş arası çocuklarını basketbol okuluna göndermelerini istediler. (Rıfat KARA)