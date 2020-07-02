“Federasyon paramızı geri ödesin”

Başkan Fatih Kol, çok para harcadıklarını ifade ederken, “Ligleri bu şekilde tescil ediyoruz, düşen düşüyor demek olmaz! 2. ve 5. sıradaki takımlara play-off oynatmak zorundasın. Türkiye Futbol Federasyonu eğer bu Play-Off’u oynatmayacaksa, o zaman benim harcadığım parayı göndersinler benim hesabıma, o zaman bir şey söylemem. Ama TFF olarak 4 ayda 84 bin TL’yi hesabıma geçemiyorsan, 17 milyon TL yatırımıma da kalem çekemezsin.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkan ve Yönetimi’ni tanımıyorum. Onların aldığı kararları kabul etmiyorum. Liderlere saygı duyuyorum, bir üst lige çıksınlar. Ama 2 ve 5. sıradaki takımların play-off oynaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)