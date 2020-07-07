Federasyon formül arıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırdığı 2.ve 3.Liglerin tescil formatı ile ilgili bir toplantı daha gerçekleştirdi.
Öğleden sonra 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği ile bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, tescil formatı ile ilgili kulüplerin talebini aldı. Kulüplerin, sezon başında belirlenen statüye göre grup birincilerinin ardından üst lige çıkacak takımların play-off sistemiyle belirlenmesini talep ettikleri öğrenildi.
Kulüpler Birliği yönetimi ile yapılan toplantının ardından kendi arasında bir görüşme gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, gazetemizin basıma girdiği saatlerde liglerin tescil formatıyla ilgili henüz bir açıklama yapmamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, hiç maç oynatmadan ligleri tescil etmeye yönelik bir çözümü benimsediği ancak kulüplerin play-off’ta ısrarcı davrandıkları edinilen bilgiler arasında.
(Spor Servisi)
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