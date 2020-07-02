“Federasyon doğru karar verdi”

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapacak olan Küçükoğlu, “Çorum FK olarak düşüncemiz hep oynanmaması yönündeydi. Bizim kendi menfaatlerimiz doğrultusunda alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çorum Futbol Kulübü’nde sonlandırılan sezonu teknik direktör görevi ile tamamlayan, yeni sezonda ise kırmızı-siyahlılara “sportif direktör” olarak hizmet verecek olan Ersin Küçükoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen alt liglerin kalan maçlarını oynatmama kararını doğru bulduğunu söyledi.

Küçükoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum FK olarak düşüncemiz hep oynanmaması yönündeydi. Malum Temmuz ayında yaşanacak aşırı sıcaklar ve salgının devam etmesi sağlıklı olmayacağını düşünüyorduk. Oynanması yönünde açıklanan ilk karar beni ve futbolcuları şaşırtmıştı. Biz oynanmayacağı yönünde karar bekliyorduk, öyle olmadı. Daha sonra alınan kararda düzeltmeye gidildi ve oynanmaması yönünde bir karar açıklandı.

Bizim kendi menfaatlerimiz doğrultusunda alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Çorum FK olarak çok memnunuz bu karardan. Çünkü yeni sezon hazırlıkları, transfer süreci, ne zaman başlayacağı ile ilgili oluşan bilgi kirliliği nedeniyle antrenmanlara yeterince konsantre olamıyorduk. Bu açıdan da kararın gayet olumlu olduğunu düşünüyorum. Umarım Türk futboluna hayırlı olur.

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu yeni sezonda Sportif Direktör olarak görev yapacağı konusunda açıklama yapmaya çekinirken, yönetimin alacağı her karar saygı duyduğunu Çorum FK nezdinde verilecek her görevi severek yapacağını ifade etti.

(Spor Servisi)