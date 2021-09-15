Son Dakika

Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar’dan moral ziyareti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Yıldız Kadın Halter Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti.

Spor 15.09.2021, 22:08
23
Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar’dan moral ziyareti

Federasyon Başkanı Taşpınar, bir programa katılmak üzere Merzifon’a giderken, Çorum’da kampta bulunan Yıldız Kardın Halter Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti. Taşpınar, Anitta Otel’de konaklayan millilerle bir araya gelirken, çalışmalarla ilgili olarak antrenörlerden bilgi aldı. Taşpınar’ın kamp ziyaretine Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de katıldı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
kapalı
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@