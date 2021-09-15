Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar’dan moral ziyareti

Federasyon Başkanı Taşpınar, bir programa katılmak üzere Merzifon’a giderken, Çorum’da kampta bulunan Yıldız Kardın Halter Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti. Taşpınar, Anitta Otel’de konaklayan millilerle bir araya gelirken, çalışmalarla ilgili olarak antrenörlerden bilgi aldı. Taşpınar’ın kamp ziyaretine Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de katıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

