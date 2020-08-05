Fedadan zamma

3 yıllık proje çerçevesinde 1.Lig’e yükselmeyi hedefleyen Çorum Futbol Kulübü’nde iç transferin tamamlanmasından sonra dış transfer çalışmaları titizlikle devam ederken, Başkan Fatih Özcan’dan büyük jest geldi.

BÜTÇE ARTIRILDI

Geçen sezonki kadroda yer alan futbolculardan 14’ü ile geçtiğimiz günlerde iç transfer çerçevesinde üçer ve beşer yıllık anlaşmalar yapılmış ve bu oyuncular “feda” diyerek geçen sezon aldıkları ücretlerin altında rakamlara imza atmışlardı. Dış transferde ilk imzayı eski golcüsü Yakup Alkan’a attıran Çorum Futbol Kulübü, piyasanın yüksek olması ve transferde çıtanın yükseltilmesi üzerine bütçeyi artırdı.

DENGELER BOZULMASIN

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, takım içi dengeleri korumak adına iç “feda” diyerek üçer-beşer yıllık sözleşme imzalayan 14 futbolcunun alacaklarında iyileştirme yaptı. Başkan Özcan, bu futbolcuların ücretlerini yüzde 30 ile 60 arasında değişen oranlarda artırırken, “Takım içerisindeki dengeleri sağlamamız lazım” dedi.

Bu beklenmedik jest karşısında önce şaşkınlık, ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, Başkan Fatih Özcan’a teşekkür ettiler.

(Hüseyin AŞKIN)