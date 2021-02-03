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Fatih Şerifoğlu İçel İ.Yurdu’nda

Çorum Futbol Kulübü’nün eski golcülerinden Fatih Şerifoğlu, ara transfer döneminin son gününde 68 Aksaray Belediyespor’dan Mersin’in 3.Lig ekibi İçel İdmanyurdu’na transfer oldu.

Spor 03.02.2021, 01:06
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Fatih Şerifoğlu İçel İ.Yurdu’nda

Sezonun ilk yarısını 3.Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor’da geçiren Fatih Şerifoğlu, siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıktı. Golcü futbolcu, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 1 kırmızı kart gördü.

(Spor Servisi)

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