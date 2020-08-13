Fatih Şerifoğlu 68 Aksaray’da

Biten sezonda Anagold 24 Erzincanspor’la play-off finali oynayan ve 2-1 yenilerek 2.Lig’in kapısından dönen 68 Aksaray Belediyespor yeni sezonda hedefe ulaşabilmek için bu kez işi daha sıkı tutuyor. Bu doğrultuda bir kadro kurmaya çalışan Aksaray ekibi, forvet hattını Fatih Şerifoğlu ile güçlendirdi.

68 Aksaray Belediyespor’la 1 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki golcü futbolcu Fatih Şerifoğlu biten sezonda Çorum FK formasıyla 15 resmi maça çıkarken, 4 gol attı.

(Spor Servisi)