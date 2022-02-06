Fatih Özcan’dan sitem dolu paylaşım

Kendi instagram hesabının hikâye bölümünde yaptığı paylaşımda, Çorum FK sevdasına dikkat çeken Fatih Özcan, şu ifadeleri kullandı: “Bugün yolculuk zamanı…! Pazar günü eller klavyede, ya sevinç, ya da öfke…

Hiç merak ettin mi, bu teker nasıl dönüyor? Hiç merak ettin mi, bu teker dönsün diye birileri hangi bedelleri ödüyor? Hiç merak ettin mi, her türlü iftiraya, yalana ve dedikoduya rağmen, birileri bu sevdanın yol alması için ne fedakârlıklar yapıyor? Hiç merak ettin mi? Ah, ahhh…

Sen yol al sevdam, yolun açık olsun… Senin için birileri ağır bedeller ödemeye devam ediyor! Sen yol al sevdam, yolun açık olsun…”

(Hüseyin AŞKIN)

