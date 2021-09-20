Fatih Özcan’dan futbolculara tam destek; ‘SİZİNLE GURUR DUYUYORUM’

Çorum FK’nın sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın sonunda locasından futbolcuları alkışlayan Başkan Fatih Özcan, “Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek takımına sahip çıktı.

2.Lig Kırmızı Grup 3.hafta maçında Çorum FK ile Sakaryaspor Çorum Şehir Stadı’nda kozlarını paylaştı. Mutlak 3 puan parolası ile çıkılan maçtan hakemin yanlı kararları sonrası Çorum FK 1 puanla ayrıldı. Maçın 3’de 2’lik kısmını 10 kişi tamamlayan Kırmızı-Siyahlı futbolcuları mücadelelerinden ötürü taraftar ve protokol üyeleri ayakta alkışladı. Locasından maçı takip eden Başkan Fatih Özcan da futbolcular soyunma odasına girerken ayağa kalkarak uzun süre alkış tuttu. Futbolculara “Sizinle gurur duyuyorum. Her zaman yanınızdayım” ifadeleri ile destek olan Başkan Özcan’ın bu tutumu kaybedilen 2 puan sonrası futbolcuların moral ve motivasyonunu arttırmak adına önemli bir hamle oldu.

(Rıfat KARA)

