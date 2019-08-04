Fatih Özcan noktayı koydu!

Yeni Çorumspor’da son yapılan Genel Kurul aday çıkmaması üzere 1 hafta sonrasına ertelenmişti. Bu gelişme sonrası özellikle sosyal medyada çıkan haberler ile ilgili mevcut Başkan Fatih Özcan yazıl bir açıklama yaptı. “Fatih Özcan son noktayı koydu” başlığı ile yapılan açıklamada, “1 sene boyunca çektiğim, yasadığım çileleri tekrar yaşayacak gücüm yok. Masamda oturup, bir bardak çayımı, içemeyecek insanların salyalı ağızlarına, namusum olan Fatih Özcan ismini sakız etmeyeceğim. Kararımın arkasındayım, tekrar aday olmayacağım’ diye konuştu.

“TAAHHÜTLERİMİ YERİNE GETİRDİM”

Açıklamasının devamında Yeni Çorumspor taraftarını saha sonuçları haricinde üzecek hiçbir eylemi olmadığının da altını çizen Başkan Özcan, taraftara taahhüt ettiği herşeyi görev süresince yerine getirdiğini ifade etti. Efsane Çorumspor isminin tekrar Çorum’da ve yüreklerde yaşattıklarını da sözlerine ekleyen Özcan , “1967’den günümüze olmayan marşına kadar, her şampiyonluğun ardından gelen borç batağından, borçsuz bir mali yapıya kadar, el etek öpmeyen yönetim zihniyetinden, hiç bir kurum yada kuruluşa mecbur edilmeyen taraftara kadar, yazmaya ve anlatmaya sayfaların yetmeyeceği bir çok başarıya birlikte imza attık. Daha önce olmayan vizyon ve misyon kavramlarını hayata geçirdik.Kulübümüze yeni bir duruş ilke ve yeni bir kimlik oluşturduk. Kulüp başkanından yöneticisine, teknik ekibinden futbolcusuna, iş adamından sanayicisine, bürokratından esnafına, hiç bir kurum yada kuruluşun Çorumspor üzerine çıkmasına müsaade etmedik. Hiç bir siyasi oluşumun içerisinde Çorumspor olmasına göz yummadık. Diline, dinine, mezhebine, alt yada üstü kimliğine bakmaksızın kimliğinde Çorum yazan-yazmayan insanların bile Çorumspor etrafında kucaklaşmalarını sağladık. Birçok engelle, riya ile yanımızda gibi görünen ama aslında yanımızda olmayan çakallara rağmen ilkelerimizden taviz vermeden her türlü bedeli ödeyerek büyük Çorumspor taraftarından aldığımız güç ile asla geri adım atmadan yolumuza devam ettik. Neticesinde Mayıs ayının kavurucu sıcağında vermiş olduğumuz kutlu mücadelemizin meyvesini, binlerce taraftarımızla birlikte Adana’da kaldırmış olduğumuz kupa ile taçlandırdık” dedi.

“EMEKLERİM UNUTULDU”

Sezonun sona ermesi ile birlikte yeni sezon çalışmalarına start verdiklerini de sözlerine ekleyen Özcan, hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadıklarını da ifade etti. Geçtiğimiz sezon yaşanılan şampiyonlukta büyük emeği olan Mustafa Şeker’in dahi değersizleştiğini de belirten Özcan, “ Ondan sonraki süreçte tek başıma mücadele vermeye devam ettim. Geçtiğimiz sezon verdiğimiz emekler çabucak unutulmaya başlandı. Her söylediğim cümlenin yalan ve şov olduğu algısı yaratılmaya başlandı.

“KESİNLİKLE ADAY DEĞİLİM”

Aday çıktığı zaman ‘adayı Fatih Özcan çıkartıyor’ iftirasının atılması gibi sayabileceğim birçok nedenlerden ötürü. Annemin, babamın, eşimin, çocuklarımın, torunumun, tüm akrabalarımın, dostlarımın, sevenlerimin, şirketlerimde çalışan mesai arkadaşlarımın gözündeki itibarımın, saygınlığımın, değerimin zarar görmemesi, ruh ve beden sağlığımın bozulmaması adına 9 Agustus 2019 tarihinde yapılacak olan kongrede de aday olmayacağımı bir kez daha yüksek sesle ve haykırarak buradan ilan ediyorum.

“CEKETİMİ ALIP GİDİYORUM”

Bundan sonraki süreçte bütün camiamızdan ricam, sessiz ve sakin bir şekilde bekleyip, Fatih Özcan’ın başına gelenlerin aday olacak diğer insanların da başına gelmemesi için dikkatli davranmaları. Hayatımın hiçbir döneminde karnımdan konuşmadım. Hiçbir oyun kurmayı bilmem, hiçbir oyunun içerisinde olmam. Büyük Çorumspor taraftarını aldatacak her hareketten uzak dururum. Lütfen yalan söylemeyen, şov yapmayan, reklam peşinde olmayan, futboldan anlayan, transfer yapmayı bilen, kulübü borçlandırmayacak, Fatih Özcan’ın tam tersi konumunda olan yeni yönetime destek olunuz. Bu nedenle bağırdım duymadılar, feryat ettim görmediler, ağladım gözyaşımı silmediler, sustum anlamadılar. Artık kimsenin adını söylemiyorum, konuşmuyorum, bağırmıyorum, ağlamıyorum, çırpınmıyorum. Her şeyden vazgeçtim, Çorumspor’da bir tek ceketim vardı o ceketimi alıp gidiyorum.

“FATİH ÖZCAN’A MUHTAÇ OLDULAR ALGISI YARATMIYORUM”

Bir yıllık görev sürem içerisinde yaptıklarım ve başarılarım ortadadır.Bunu eleştirmek yada övmek büyük Çorumspor taraftarının takdiridir. Şu an hayatımda normalleşmeye çalışıyorum. Yapılacak kongrede aday çıkmasın, ‘Bak Fatih Özcan’a muhtaç oldular’ algısı yaratmıyorum. Benim çocukluk hayalim olan Çorumspor başkanlık koltuğunda; bu kalitesiz ortamda çanaklarına kirli eller tarafından konmuş kemikleri yiyerek havlayanların olduğu satılmış insanlarla tekrar karşı karşıya gelmeyeceğim.

“ÇORUM’UN KUCAKLAYACAĞI GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURULSUN”

Aday olmayacağını kesin bir dille tekrarlayan Özcan, 9 Ağustos Cuma günü Çorum’un kucaklayacağı, ekonomik ve idari anlamda güçlü bir yönetim oluşturulması yönünde de temennilerini iletti. Özcan, “Büyük Çorumspor taraftarının tek derdi, sevdalısı oldukları şehrin takımlarını en iyi yerlerde görmektir. Lütfen bu küçük isteklerine kayıtsız kalmayınız” dedi.

“ALACAKLARIMLA İLGİLİ YENİ YÖNETİME HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIM”

Yeni oluşacak yönetime kendi alacakları ile ilgili kolaylık sağlayacağını da ifade eden Özcan, “Bütün kamuoyuna buradan ilan ediyorum. Oluşacak yeni yönetim kuruluna elimden gelen her türlü desteği vermeye, tecrübemi aktarmaya hazırım. Alacaklarımla ilgili yeni oluşacak yönetime her türlü kolaylığı sağlayacağımı buradan ilan ediyorum. Sıfır borcu olan, sadece 2019-2020 sezonu için kurulan kadronun alacaklarını ödeyerek göreve başlanacaktır.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

Lütfen bu takıma sahip çıkınız. Başkan yada yönetici olmaktan korkmayınız. Her ne kadar bana verilen sözler yerine getirilmemiş olsa bile şahsım adına verdiğim sözlerin arkasında duracağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. 1 kişi hariç, büyük Çorumspor taraftarına, yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, görev alan tüm teknik ekibe, futbolu kardeşlerime kulüp çalışanlarına hakkımı helal ediyorum. Sizler de bana haklarınızı helal edin”

(Rıfat KARA)