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Fatih Özcan: “Bu takıma sahip çıkın”

Çorum FK’nın tüm hisselerini elinde bulunduran ve sezonun ilk yarısının bitimiyle birlikte başkanlık görevinden istifa eden Fatih Özcan, beklenildiği gibi, önceki gece yarısı 00: 01’de, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Spor 09.02.2022, 16:40
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Fatih Özcan: “Bu takıma sahip çıkın”

İstifa ettikten sonra, kendisi hakkında yazılan, çizilen hiçbir şeye cevap vermediğini ve bundan sonra da susacağını kaydeden Fatih Özcan, başkan olarak olmasa da, bir Çorum sevdalısı, kırmızı-siyah aşığı olarak takımı desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Çorum FK’nın Fatih Özcan’ın şirketi, takımı diye algı oluşturulmaya çalışıldığına vurgu yapan Özcan, aslolanın Fatih Özcan değil, Çorum ve Çorum FK olduğu gerçeğini kimse değiştiremez. Lütfen, dedikodulara kulak asmadan, şampiyonluk mücadelesi veren bu takıma sahip çıkın. Sitem edin, tepki gösterin ama bu takımı asla yalnız bırakmayın” diyerek Çorumlulara çağrıda bulundu.
Çorumspor’un başına gelenlerin Çorum FK’nın başına gelmesine müsaade etmeyeceğini de belirten Fatih Özcan’ın açıklaması şöyle: 
HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKTÜ
“Değerli Çorum FK taraftarları; Her şey yazıldı, her şey çizildi. Herkes eteğindeki taşları döktü. Sevgi gösteren de oldu, sitem eden de.
Bugüne kadar kimseye cevap vermedim. Hiçbir açıklamada bulunmadım. Kimseye kırılıp gücenmedim. Şahsıma yapılan yorumlar tek taraflı olsa da, sessiz kalmayı tercih ettim. Bundan sonra da sessiz kalmaya devam edeceğim. Ancak, bu akşam (önceki akşam) 00:00 itibariyle, 2021-2022 Futbol Sezonu transfer dönemi sona ermiştir.
ASLOLAN FATİH ÖZCAN DEĞİL, ÇORUM FK’DIR 
Kıymetli dostlar; Her ne kadar Fatih Özcan’ın şirketi, Fatih Özcan’ın takımı diye algı oluşturulmaya çalışılsa da, aslolanın Fatih Özcan değil, Çorum ve Çorum FK olduğu gerçeğini kimse değiştiremez!
Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, aktif başkanlık görevimi bıraktıktan sonra, şahsıma karşı yapılan yorumların sadece dedikodu, iftira ve yalandan ibaret olduğunu önce Allah, sonra sizler yakinen gördünüz ve şahit oldunuz. 
GÜCÜNÜZÜN YETTİĞİ ÖLÇÜDE BU TAKIMIN YANINDA OLUN
Şimdi, sadece susma zamanı. Naçizane, sizlere hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak, sizlerden son bir isteğim olacak. Lütfen, dedikodulara kulak asmadan, şampiyonluk mücadelesi veren bu takıma sahip çıkın. Son düdüğe kadar, gücünüzün yettiği ölçüde bu takımın yayında olun. Sitem edin, tepki gösterin ama bu takımı asla yalnız bırakmayın.
SİZLERİN BAŞINI ÖNE EĞDİRMEDİM, BUNDAN SONRA DA EĞDİRMEYECEĞİM
Her zaman söylediğim gibi, ben sizlerin başını asla öne eğdirmedim, bundan sonra da eğdirmeyeceğim. Başkan olmasam da, maçlara gelemesem de, memlekete ayak basmasam da, bugüne kadar kırmızı-siyah sevdama ihanet etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim.
Bu çağrımı, gözlerinizin içine bakarak söylemek isterdim ama şartlar maalesef uzaklardan sizlere seslenmeye mecbur bıraktı beni. Bedenim uzaklarda olsa da, ruhum ve kalbim sizlerle.
BUNDAN SONRA DA ABİLERİ OLARAK ONLARIN YANINDA OLACAĞIM
Sezon sonuna kadar oluşturulan kıymetli yönetim kuruluna, değerli sportif direktörümüze, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza sahip çıkmanızı ve en önemli unsur olan, her biri birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimin yanında olmanızın tekrar tekrar altını çizerek sizlerden rica ediyorum.
Ben, onları bugüne kadar hiç yalnız bırakmadım, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağım. Artık başkanları olarak değil, abileri olarak, gücümün yettiği ölçüde onların yanında olmaya devam edeceğim.
ÇORUMSPOR GİBİ OLMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİM
Büyük Çorum FK taraftarı; Allah şahidim olsun ki, canım acısa da, yüreğim kanasa da, dost görünen insanlardan darbe üstüne darbe gelmeye devam etse de, ilk göz ağrımız Çorumspor’un başına gelenlerin Çorum FK’nın da başına gelmesine asla müsaade etmeyeceğim.
Başkanlık koltuğunda oturmadan, başkanınız olarak değil, kırmızı-siyaha gönül vermiş bir kardeşiniz olarak, kendi menfaatlerim uğruna sizleri asla üzmeyeceğim. Tekrar yüksek sesle haykırıyorum, ben, sizlerin başını bugüne kadar hiç öne eğdirmedim, bundan sonra da eğdirmeyeceğim.
Sezon sonuna kadar, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.
Hepiniz Allah’a emanet olun.”
(Hüseyin AŞKIN)
 

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